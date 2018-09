Trener Hull o przyszłości Kamila Grosickiego

Kamil Grosicki miał zmienić klub pod koniec okna transferowego. Polak był już dogadany z Bursasporem, ale zrezygnował z transferu w ostatniej chwili, gdy wszystko było już ustalone.

Grosicki dostał ofertę ze Sportingu Lizbona. To dlatego uciekał z Bursasporu. Kulisy niedoszłego transferu

Z tego względu Polak wraca do Hull - przynajmniej do stycznia, gdy otworzy się kolejne okno transferowe.

- Kamil wróci do nas w poniedziałek. To nadal piłkarz Hull City. Wiele się zdarzyło, mógłbym napisać książkę o tym, co zdarzyło się przez ostatnich kilka dni, ale takie jest okno transferowe - powiedział Adkins.

- To doskonały piłkarz. Zostaje z nami mimo spekulacji. Patrząc z punktu widzenia okna transferowego, pozyskaliśmy dwóch bardzo dobrych piłkarzy i można powiedzieć, że dodatkowo ściągnęliśmy reprezentanta Polski, który dopiero co grał na mistrzostwach świata.

Trener Hull zapowiedział, że zacznie od rozmowy w cztery oczy z Polakiem. Grosicki w tym sezonie rozegrał zaledwie 21 minut w Hull - i to w meczu Pucharu Ligi. Po sześciu kolejkach "Tygrysy" mają cztery punkty i zajmują ostatnie bezpieczne, 21. miejsce.

