Barcelona - Huesca. Dziesięć goli na Camp Nou!

Mecz zaczął się dość sensacyjnie, bo już w 2. minucie Cucho strzałem głową pokonał ter Stegena.

Barca wyrównała czternaście minut później. Messi minął dwóch rywali i prawą nogą strzelił na tzw. dalszy słupek.

Kolejną bramkę dla gospodarzy strzelili... goście. Alba wbiegł w pole karne i zagrał wzdłuż bramki, a Jorge Pulido przypadkowo skierował ją do własnej bramki.



Na 3:1 podwyższył Suarez, dla którego to było premierowe trafienie w tym sezonie. Tuż przed przerwą zaspała obrona gospodarzy, co skutecznie wykorzystał Gallo.

Na samym początku drugiej połowy na listę strzelców wpisał się Dembele, który był bardzo aktywny w tym spotkaniu. W ogóle lewa strona Barcelony wyglądała świetnie. Kapitalne zawody rozegrał także Jordi Alba.

W 51. minucie na 5:2 podwyższył Rakitić, który strzelał z ostrego kąta. A Messi - licząc wszystkie sezony - zanotował swoją 150. asystę w lidze hiszpańskiej. Po godzinie gry było już 6:2. Coutinho zagrał świetną prostopadłą piłkę do Messiego, a ten skutecznie zakończył akcję. W 81. minucie Barca rozegrała piękną zespołową akcję zakończoną strzałem Alby. W doliczonym czasie gry El Pistolero Suarez zanotował kolejne trafienie, tym razem z rzutu karnego.

Po trzech kolejkach Barca ma komplet punktów i została liderem ligi.