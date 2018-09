Ekstraklasa. Miedź Legnica pewnie wygrała z Zagłębiem Lubin

31-letni Hiszpan był najaktywniejszym zawodnikiem na boisku. Pierwszą okazję do zdobycia bramki miał już w ósmej minucie, ale ostatecznie do siatki trafił w 22. minucie. Artur Pikk wbiegł w pole karne i wystawił piłkę Marquitosowi, który z około dziesiątego metra umieścił futbolówkę w siatce. Była to jego druga bramka w sezonie. I kiedy wydawało się, że wynik meczu już nie ulegnie zmianie, to gości dobił Petteri Forsell w ostatniej minucie spotkania. Fin efektownie minął obrońcę i z najbliższej odległości pokonał bramkarza.

Miedź odniosła drugie zwycięstwo z rzędu, tydzień temu wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3:2.

Po siedmiu kolejkach Miedź ma dziesięć punktów, a Zagłębie dwanaście. Liderem jest Lechia Gdańsk (17 pkt).