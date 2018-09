Ekstraklasa. Wisła Płock z Jagiellonią na remis. Podział punktów w Płocku

Spotkanie od początku było dosyć wyrównane z lekką przewagą na korzyść Jagiellonii. Pierwszą ciekawszą sytuację przeprowadziła jednak Wisła Płock. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka została wybita przez gości. Ta trafiła do Urygi, który ponownie zagrał w pole karne Kelemena. Do futbolówki dopadł Ricardinho, ale jego strzał poleciał na słupek. W 23. minucie mieliśmy pierwszą dogodniejszą sytuację dla białostocczan. Dobre podanie dostał Frankowski, ale nie czysto przyjął futbolówkę, przez co Dahne nie miał problemów ze złapaniem piłki.

Ta niewykorzystana sytuacja bardzo szybko zemściła się na zawodnikach Ireneusza Mamrota, ponieważ gospodarze wyprowadzili kontrę i było już 1:0 w Płocku. Merebaszwili dośrodkował z lewej strony do Richardinho, a ten strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Przed długie minuty nic się nie działo, aż nadeszła końcówka pierwszej połowy i w 42. minucie piłkę ręką zagrał w polu karnym Rasak. Początkowo sędzia puścił akcję, ale po skorzystaniu z VAR wskazał na punkt oddalony o 11 metrów od bramki Dahne. Do piłki podszedł Novikovas, ale golkiper "Nafciarzy" wyczuł zawodnika Jagiellonii i do przerwy dalej było 1:0 dla gospodarzy.

Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia białostocczan. Dośrodkowanie z rzutu rożnego z prawej strony. Do piłki dopadł Lukas Klemenz i wyrównał stan rywalizacji. To nie podcięło skrzydeł gospodarzom, którzy dalej atakowali na bramkę Kelemena. Z prawej strony dośrodkował Szymański. Centra reprezentanta Polski poleciała do Merebaszwilego, ale strzał głową Gruzin został bardzo dobrze obroniony przez golkipera Jagi.

W kolejnych minutach mecz przeniósł się do środka pola, a na kolejna bardzo dobrą okazję trzeba było poczekać aż do 80. minuty. Dośrodkowanie z lewej strony pola karnego od Pospisila do Świderskiego, a ten minimalnie ponad bramką Dahne. Do końca spotkania nic ciekawsze się nie wydarzyło i mecz zakończył się remisem 1:1.

Po przerwie reprezentacyjnej Jagiellonia zagra u siebie z Cracovią, natomiast Wisła Płock ponownie u siebie zagra z Miedzią.