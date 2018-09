Bundesliga. Robert Lewandowski już szóstym strzelcem w historii

W drugiej kolejce Bundesligi sezonu 2018/2019 Bayern pewnie pokonał na wyjeździe VfB Stuttgart 3:0, a Lewandowski rozegrał bardzo dobry mecz. Strzał, gol, Robert - piszą niemieckie media, podkreślając, że w czterech oficjalnych meczach "Lewy" zdobył już sześć bramek.

Gol strzelony Stuttgartowi dał Lewandowskiemu awans w rankingu najlepszych strzelców w historii Bundesligi. Do tej pory Polak dzielił pozycję z Ulfem Kirstenem. Legendarny snajper Bayeru Leverkusen zdobył 181 bramek w 350 ligowych występach. Lewandowski jest lepszy, mimo że rozegrał aż o 91 meczów mniej (259).

"Lewy" świetnie wszedł w nowe rozgrywki. Jak podaje Goal.com, został pierwszym w historii zawodnikiem Bundesligi, który w czterech sezonach z rzędu zdobywał gole w każdej z dwóch pierwszych kolejek.

Nic nie wskazuje na to, żeby Polak miał nagle przestać strzelać. Zatem kolejnym zawodnikiem, którego wkrótce zapewne "przeskoczy" jest Claudio Pizarro. 40-letni Peruwiańczyk z Werderu Brema, a w przeszłości również gracz Bayernu, ma w dorobku 192 trafienia w 448 występach.

O wiele więcej meczów od Lewandowskiego rozegrali w Bundeslidze wszyscy superstrzelcy plasujący się nad nim w historycznym rankingu. Mało tego, w najlepszej "20" rankingu jest tylko jeden zawodnik z mniejszą liczbą gier od Polaka. To zajmujący właśnie 20. miejsce Horst Hruebesch, który zdobył 136 bramek w 224 meczach. Dawny as Hamburgera SV strzelał gola średnio co 141 minut. Lepsi pod tym względem są tylko trzej zawodnicy ze wspomnianego Top 20.

To Mario Gomez, który trafia co 129 minut (163 gole w 299 meczach) oraz Lewandowski i strzelec wszech czasów, Gerd Mueller. Różnica między Polakiem i dawnym asem Bayernu jest tu niewielka. "Bomber der Nation" strzelał gola co 105 minut, a Lewandowski robi to co 111 minut.

Czołówka najlepszych strzelców w historii Bundesligi:

1. Gerd Mueller 365 goli w 427 meczach

2. Klaus Fischer 268/535

3. Jupp Heynckess 220/369

4. Manfred Burgsmueller 213/447

5. Claudio Pizarro 192/448

6. Robert Lewandowski 182/259