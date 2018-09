Bundesliga. Stuttgart - Bayern 0:3. Niemieckie media: "Strzał, gol, Robert". "Lewandowski trafia i trafia, i trafia"

Robert Lewandowski gra, a Niemcy biją brawo - w pierwszych dniach sezonu 2018/2019 sytuacja wróciła do normy. Tygodnie kończące poprzedni sezon były czasem krytyki polskiego napastnika. Za nieskuteczność w meczach Ligi Mistrzów, za kontrowersyjne zdaniem niemieckich mediów zachowania, jak niepodanie ręki trenerowi i podejmowanie prób wymuszenia transferu.

Fakty są znane - Lewandowski chciał zmienić klub, ale Bayern się na to nie zgodził, co wielokrotnie potwierdzali jego szefowie. Teraz znów - jak przed laty, gdy Borussia Dortmund nie zgodziła się sprzedać Polaka - "Lewy" pokazuje, że nie jest typem obrażającej się gwiazdy.

"Polak kolejny raz potwierdził swoją wybitną formę na starcie sezonu" - pisze "Kicker" w relacji po meczu Stuttgart - Bayern. Sprawozdanie z sobotniego starcia drugiej kolejki Bundesligi magazyn zatytułował wymownym "Lewandowski trafia i trafia, i trafia".

"Sześć goli w czterech meczach! Kovac robi z Lewandowskiego maszynę do zdobywania bramek" - zachwyca się Bild na czołówce swojej strony internetowej. A w tekście dotyczącym naszego piłkarza wylicza, że w Stuttgarcie dorzucił gola do trzech zdobytych w wygranym 5:0 spotkaniu z Eintrachtem Frankurt o Superpuchar Niemiec oraz do trafień z Hoffenheim w pierwszej kolejce Bundesligi i z czwartoligowym Drochtersen w Pucharze Niemiec, gdy wynikiem 1:0 Bayern uratował się przed kompromitującą go dogrywką.

"Bayern zaczyna sezon mocno, ponieważ pod wodzą nowego trenera jego strzelec ma dobry nastrój" - stwierdza "Bild". "Mimo letniego teatru wokół niego (pogłoski o zainteresowaniu Realu Madryt, zmiana doradców) Lewandowski znów jest superstrzelcem. Szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge odważnie stwierdził, że Polak może w tym sezonie pobić swój rekord bramkowy, czyli strzelić w Bundeslidze więcej niż 30 goli. Lewandowski już zrobił imponujący początek" - podsumowuje "Bild".

Niemieckie media podkreślają skuteczność "Lewego", ale doceniają również jego asystę. "To była czarodziejska akcja Bayernu z podaniem Lewandowskiego piętą" - pisze "Suddeutsche Zeitung".

Piękna asysta Lewandowskiego przy golu Muellera:

Bundesliga. Stuttgart - Bayern Monachium 0:3. Gol Mullera na 0:3 [ELEVEN SPORTS]

"Piętą wypracował gola Thomasowi Muellerowi" - docenia "Abendzeitung Muenchen". "Strzał, gol, Robert. On znów jest ogromnie skuteczny" - stwierdza lokalny dziennik i wystawia Polakowi notę 2 w sześciostopniej skali, gdzie 1 oznacza występ idealny, a 6 - beznadziejny.

"Abendzeitung Muenchen" zauważa też, że Lewandowski awansował na szóste miejsce w tabeli najlepszych strzelców Bundesligi w historii. Polak zdobył 182 bramki (w 259 występach) i wyprzedził Ulfa Kirstena.

Na koniec ciekawostka: portal tz.de uznał, że Lewandowski był jednym z najsłabszych zawodników Bayernu w sobotnim meczu. Polak dostał notę 3. Taką samą otrzymali jeszcze: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Mats Hummels, David Alaba i Arjen Robben. Pozostali gracze mistrza Niemiec dostali "dwójki", a Leon Goretzka - "jedynkę". Niestety na tz.de nie ma uzasadnień dla wystawionych ocen.