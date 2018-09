Liga Narodów. Polsat Sport pokaże na żywo aż 27 meczów 1. i 2. kolejki. Transmisje również w TVP

Polsat Sport opublikował program transmisji meczów 1. i 2. kolejki Ligi Narodów planowanych na dni od 6 do 8 i od 9 do 11 września. W piątek 7 września dojdzie do spotkania Włochy - Polska. Pokaże je również TVP

W piątek w Bolonii reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera, Jerzego Brzęczka. We wtorek 11 września selekcjoner i jego kadra zaprezentują się przed polską publicznością, w towarzyskim spotkaniu z Irlandią we Wrocławiu. Zgrupowanie kadry zaczęło się już w niedzielę w Warszawie, a Robert Lewandowski będzie w tej grupie zawodników, która dotrze na miejsce jako pierwsza. Brzęczek zdecydował się wezwać zawodników jak najszybciej, by jak najwięcej zrobić z nimi przed meczem z Italią. Do pierwszej gry Polski o punkty Ligi Narodów UEFA mocno przygotowują się też telewizje. Polsat Sport Extra na przedmeczowe studio zaprasza widzów już od godziny 17.30, czyli przeszło trzy godziny przed meczem. Szczegółowy program transmisji meczów w Polsacie wygląda tak: 1. kolejka (06 - 08.09) 06.09 (czwartek)

15:50 Kazachstan - Gruzja Polsat Sport

20:35 Niemcy - Francja Polsat Sport (18:00 i 22:50 studio)

20:35 Walia - Irlandia Polsat Sport Extra

20:35 Czechy - Ukraina Polsat Sport News

23:30 Magazyn podsumowujący Polsat Sport 07.09 (piątek)

17:50 Azerbejdżan - Kosowo Polsat Sport News

20:35 Włochy - Polska Polsat Sport (17:30 i 22:50 studio)

20:35 Turcja - Rosja Polsat Sport Extra

20:35 Rumunia - Czarnogóra Polsat Sport News

00:00 Magazyn podsumowujący Polsat Sport 08.09 (sobota)

14:50 Irlandia Północna - Bośnia i Hercegowina Polsat Sport

17:50 Finlandia - Węgry Polsat Sport Extra

17:50 Białoruś - San Marino Polsat Sport News

17:50 Szwajcaria - Islandia Polsat Sport

20:35 Anglia - Hiszpania Polsat Sport (20:00 i 22:50 studio)

20:35 Luksemburg - Mołdawia Polsat Sport Extra

20:35 Estonia - Grecja Polsat Sport News

23:30 Magazyn podsumowujący Polsat Sport 2. kolejka (09 - 11.09) 09.09 (niedziela)

14:50 Ukraina - Słowacja Polsat Sport Extra

17:50 Dania - Walia Polsat Sport (17:00 studio)

17:50 Bułgaria - Norwegia Polsat Sport Extra

17:50 Gruzja - Łotwa Polsat Sport News

20:35 Francja - Holandia Polsat Sport (20:00 i 22:50 studio)

20:35 Cypr - Słowenia Polsat Sport Extra

20:35 Liechtenstein - Gibraltar Polsat Sport News

23:30 Magazyn podsumowujący Polsat Sport 10.09 (poniedziałek)

20:35 Portugalia - Włochy Polsat Sport (18:00 i 22:50 studio)

20:35 Szwecja - Turcja Polsat Sport Extra

20:35 Szkocja - Albania Polsat Sport News

23:30 Magazyn podsumowujący Polsat Sport 11.09 (wtorek)

20:35 Hiszpania - Chorwacja Polsat Sport Extra

20:35 Islandia - Belgia Polsat Sport News

23:30 Magazyn podsumowujący Polsat Sport Polsat pokaże wszystkie mecze, a wybrane zobaczymy też w Telewizji Polskiej.