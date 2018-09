Real Madryt gromi Leganes. Benzema dalej w wysokiej formie strzeleckiej

Mecz dobrze rozpoczął się dla zawodników gospodarzy. Już po około kwadransie gry "Królewscy" wyszli na prowadzenie. Dobre krosowe podanie na prawej stronie otrzymał Carvajal, który zgrał piłkę głową do Bale'a, a Walijczyk pięknie z woleja pokonał bramkarza Leganes. Zawodnicy Julena Lopeteguiego nie cieszyli się z prowadzenia zbyt długo, ponieważ Casemiro faulował w polu karnym Javiera Eraso, a jedenastkę na bramkę pewnie zamienił Guido Carrillo. Remisem zakończyła się pierwsza połowa.

Od początku drugiej części gry "Los Blancos" postanowili mocniej zaatakować. W 50. minucie po dośrodkowaniu Marco Asensio piłkę do bramki Cuellara skierował Karim Benzema i Real ponownie objął prowadzenie. To jednak nie wystarczyło i 10 minut później było już 3:1 i na listę strzelców znowu wpisał się Karim Benzema. Francuz podał do Luki Modricia. Chorwat będąc atakowanym zdołał jeszcze odegrać do napastnika Realu, a Benzema pokonuje po raz drugi bramkarza Leganes. Blisko 31-letni zawodnik odżył po odejściu Cristiano Ronaldo, ponieważ było to 4 spotkanie w tym sezonie, w którym Benzema zdobył 5 bramkę.

Kilka minut później Marco Asensio został faulowany przez jednego z defensorów Leganes w polu karnym, a jedenastkę na bramkę pewnie zamienił Sergio Ramos. Więcej bramek w tym meczu nie oglądaliśmy, a Real wygrał 4:1.

"Królewscy" maja komplet punktów i przynajmniej niedzielnego do meczu FC Barcelony z Huescą będą samodzielnym liderem.

W następnej kolejce Real zagra na wyjeździe z Athletic Bilbao, a Leganes u siebie z Villarreal.