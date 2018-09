Liga Narodów. Trener Włoch podał kadrę na mecz z Polską

Wśród powołanych jest sześciu debiutantów: Alessio Cragno, Manuel Lazzari, Cristiano Biraghi, Nicolo Zaniolo oraz Pietro Pellegri. Największym zaskoczeniem jest jednak obecność Chielliniego. Obrońca po ubiegłorocznych przegranych barażach MŚ 2018 ze Szwecją zrezygnował z gry w reprezentacji, ale po namowach Manciniego teraz wrócił.

Kadra Włoch na mecze Ligi Narodów z Polską i Portugalią:

Bramkarze: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus FC), Salvatore Sirigu (Torino FC).

Obrońcy: Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa CFC), Emerson Palmieri (Chelsea FC), Manuel Lazzari (SPAL 2013), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus FC), Davide Zappacosta (Chelsea FC).

Pomocnicy: Nicolo Barella (Cagliari Calcio), Marco Benassi (ACF Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Roberto Gagliardini (Inter Mediolan), Jorginho (Chelsea FC), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Nicolo Zaniolo (AS Roma).

Napastnicy: Mario Balotelli (OGC Nice), Andrea Belotti (Torino FC), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus) Giacomo Bonaventura (AC Milan), Federico Chiesa (ACF Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio Rzym), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Pietro Pellegri (AS Monaco), Simone Zaza (Torino FC).

Mecz Włochy - Polska, który będzie debiutem Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera, zostanie rozegrany 7 września w Bolonii. Z Portugalczykami Włosi zagrają trzy dni później w Lizbonie.