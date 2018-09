Cristiano Ronaldo nie pojechał na galę UEFA po tym jak dowiedział się, że nie został piłkarzem roku

Cristiano Ronaldo był nominowany do głównej nagrody razem z Mohamedem Salahem i Luką Modriciem. Niedługo przed planowanym wylotem dowiedział się, że to Chorwat - jego były kolega z Realu Madryt - został wybrany piłkarzem roku. Z tego powodu Portugalczyk zrezygnował z udziału w gali, na której miał się pojawić.

Na Ronaldo na miejscu czekali również działacze Juventusu, czyli jego obecnego klubu. Starali się oni przekonać piłkarza do tego, by jednak poleciał do Monako, ale ten odmówił. Klub przekazał tę informację UEFA.

- Ronaldo podjął osobistą decyzję - wytłumaczył dyrektor generalny Juventusu Giuseppe Marotta. - Jesteśmy rozczarowani, że nie dostał tej nagrody. Jest ona przyznawana nie za mistrzostwa świata, a za Ligę Mistrzów, dlatego Ronaldo zasłużył na nią.

Marotta popełnił jednak błąd, bo kryteria UEFA mówią jasno: liczą się wszystkie mecze. Głosowało 60 trenerów oraz 55 dziennikarzy. Luka Modrić dostał 313 pkt, o 90 więcej niż Ronaldo.