Paweł Olkowski z pięknym golem i asystą. Krystian Bielik z bramką

Osoba odpowiedzialna za newsy na tym portalu powinna natychmiast dać ten tekst do przeczytania nie-kibicowi. Ciekawe, czy zrozumie, o co chodzi. Pierwszy akapit: dwa podmioty wymieszane. Drugi akapit: wtrącona reprezentacja i wpychanie do niej Olkowskiego oraz info, kto został powołany na pozycję prawego obrońcy. Po co!!!

Jednak piąty akapit to prawdziwa "truskawką na torcie". Wcześniej dowiadujemy się, że Olkowski gra w Boltonie, a Bielik w Charltonie. Ale 5 akapit zdradza nam, że jest dokładnie na odwrót.