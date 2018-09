Bartosz Kapustka po transferze do OH Leuven: Bardzo się cieszę, że tutaj jestem

Bartosz Kapustka został wypożyczony z Leicester City do drugoligowego belgijskiego klubu OH Leuven. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. Wydaje mi się, że to jest właściwy krok w tym momencie mojej kariery. Wiele słyszałem o klubie i o trenerze. Postaram się być ważną postacią w zespole. Chcę wrócić na boisko i jestem przekonany, że OHL to odpowiednie miejsce dla mnie - cytuje Kapustkę oficjalna strona wicelidera belgijskiej II ligi.

Przed transferem Kapustka rozmawiał z Marcinem Wasilewskim. - Marcin grał w Leicester, gdy menedżerem był Nigel Pearson. Po rozmowie z nim szybko się stało jasne, że ten trener jest odpowiedni dla mnie - dodał polski pomocnik.

Kapustka był jednym z odkryć Euro 2016. Po dobrym występie we francuskim turnieju przeszedł z Cracovii do Leicester, ale nie zadebiutował nawet w Premier League. Był wypożyczony do niemieckiego Freiburga, ale tam również sobie nie poradził i nie został wykupiony.

Co ciekawe właścicielem OH Leuven jest Vichai Srivaddhanaprabha - miliarder z Tajlandii, do którego należy również Leicester.

