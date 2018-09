F1. GP Włoch. Sebastian Vettel najszybszy tuż przed kwalifikacjami

1:20.509 - to czas jaki Sebastian Vettel uzyskał podczas sobotniego treningu przed Grand Prix Włoch. Niemiec na torze Monza był o ledwie 0.081 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona (Mercedes) oraz o 0.173 sekundy od swojego kolegi z zespołu Kimiego Raikkonena. Dobra dyspozycja kierowców Ferrari żadnym zaskoczeniem nie jest, ale niewielka strata Hamiltona już tak. Mistrz świata przejechał perfekcyjne okrążenie i pokazał, że nie zamierza się poddawać w walce o pierwsze pole startowe.

Mniej niż sekundę do Vettela stracili jeszcze Valtteri Bottas (Mercedes) oraz Max Verstappen (Red Bull). Dalej różnicy były większe, ale rywalizacja o awans do czołowej dziesiątki kwalifikacji będzie niesamowicie ciekawa. Po trzech treningach aspirują do niej obaj kierowcy Force India, Haasa, wmieszać się też będzie chciał Charles Leclerc z Saubera.

Dość przyzwoicie jak na swoje możliwości spisali się w trzecim treningu kierowcy Williamsa. Siergiej Sirotkin był 14., a Lance Stroll 15.

Przed kwalifikacjami na Monzy trwa nerwowe patrzenie w niebo. W piątek padało, w sobotę też dzień zaczął się od opadów, ale przed treningiem z nieba już nie kapało, a tor zaczął przesychać. Wciąż jednak na asfalcie było widać mokre plamy, które sprawiały niektórym kierowcom problemy np. na dohamowaniu do szykany po prostej startowej. W prognozie pogody na godz. 15, czyli na sam początek kwalifikacji, deszczu nie ma. Ale nad torem wciąż wiszą ciężkie chmury. Będzie ciekawie.

Wyniki sobotniego treningu przed GP Włoch: