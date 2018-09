Pogba chce grać z Cristiano Ronaldo

Aktualny mistrz świata już latem chciał odejść z Manchesteru, ale do żadnego transferu koniec końców nie doszło. Dużo mówiło się przede wszystkim o zainteresowaniu ze strony Barcelony. Kilka dni temu obrońca Dumy Katalonii Gerard Pique otwarcie przyznał, że Pogba byłby na Camp Nou mile widziany.

Według "Tuttosport" Francuz nie zamierza jednak zamieniać Anglii na Hiszpanię. Celem pomocnika jest powrót do Juventusu Turyn, z którego w 2016 roku odszedł do Manchesteru za 105 milionów euro. Sam zawodnik liczy na to, że całą operację uda się przeprowadzić w trakcie zimowego okienka transferowego.

Pogba za drogi dla Juventusu?

Pogba pozytywnie zapatruje się na możliwość gry w jednym zespole z Cristiano Ronaldo. Nie wiadomo jednak, czy Włochów będzie stać na przeprowadzenie tak dużego transferu.

Już sprowadzenie z Realu Portugalczyka było ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, które nie byłoby możliwe bez wsparcia koncernu Fiat, głównego sponsora klubu opłacającego dużą część pensji gwiazdora - Ronaldo zarabia w Juve 30 mln euro za sezon, a samo wykupienie go z Madrytu kosztowało 117 mln.

W przypadku Pogby w grę wchodziłyby podobne kwoty. Czerwone Diabły nie sprzedadzą go za mniej niż 100 mln euro, a zarobki gracza na Old Trafford wynoszą blisko 17 mln euro za rok gry. Gdyby turyńczycy chcieli zaproponować mu tyle samo, w Juventusie więcej zarabiałby tylko Ronaldo.