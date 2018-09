Zaskakujący transfer PSG. Rywal Cavaniego z niskiej półki

Choupo-Moting do PSG trafił na zasadzie wolnego transferu, co było dla paryżan rozwiązaniem niezwykle wygodnym z powodu ich problemów z Finansowym Fair Play - przypomnijmy, że przeciwko klubowi wciąż toczy się dochodzenie UEFA, które ma ustalić, czy w Parku Książąt doszło do złamania zasad FFP.

Napastnik do tej pory tułał się po różnych klubach, przede wszystkim niemieckich. W Bundeslidze najdłużej miejsce zagrzał w Mainz, gdzie współpracował z Thomasem Tuchelem, obecnym szkoleniowcem PSG. W poprzednim sezonie reprezentant Kamerunu występował w angielskim Stoke - w 32 meczach zdobył 5 bramek i dorzucił do tego 5 asyst.

Choupo-Moting może nie wydawać się zawodnikiem na poziomie PSG, ale jego zadaniem będzie przede wszystkim odciążyć Edinsona Cavaniego i Kyliana Mbappe na krajowym podwórku. Paryżanie dominują na francuskich boiskach i poza sezonem 2016/2017, kiedy wieloletnią hegemonię PSG przerwało Monaco, z reguły pewnie kolekcjonują kolejne tytuły. Choupo-Moting to idealny zmiennik dla wspomnianej dwójki w meczach przeciwko słabszym rywalom w Ligue 1 czy w Pucharze Francji.