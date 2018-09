Kamil Grosicki zostaje w Hull City? Okno transferowe zamknięte

Kamil Grosicki w piątek przeszedł testy medyczne w Bursasporze, ale w ostatniej chwili wycofał się z transferu bez podania przyczyny - turecki klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie.

Tureckie media podają powód, dla którego Kamil Grosicki zrezygnował z transferu

Niedługo potem turecka stacja telewizyjna TRT Spor poinformowała, że Polak miał przejść do Trabzonsporu. Turecka federacja przedłużyła okno transferowe o godzinę, dzięki czemu tamtejsze kluby miały więcej czasu na finalizację transferów. Jednak przenosiny nie doszły do skutku - poinformowała później ta sama stacja. Jak do tej pory brakuje oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości.

Okno transferowe otwarte jest jeszcze w takich krajach jak Portugalia, Rumunia, Ukraina, Bułgaria czy Czechy, ale nic nie wskazuje na to, by Grosicki miał wzmocnić klub w którejś z tych lig.

Kamil Grosicki uciekł z Bursasporu! Wszystko było ustalone. Oficjalny komunikat klubu

Wobec tego Grosicki wróci do Hull. Anglicy chcieli się go pozbyć m.in. ze względu na bardzo wysoką pensję - podpisał kontrakt jeszcze w czasie, gdy "Tygrysy" grały w Premier League. Obecnie występują w Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym.