Nicolas Rossard na pokładzie Stoczni Szczecin

Stocznia Szczecin niewątpliwie jest największym zaskoczeniem okienka transferowego pomiędzy sezonami 2017/2018 a 2018/2019. Niewiele wskazywało na to, że do 12. zespołu poprzednich rozgrywek trafią wielkie pieniądze, które w następnej edycji PlusLigi wywindują go do grona faworytów do medalu. Tak się jednak stało i w drużynie doszło do sporych zmian.

Roszady rozpoczęły się od pozyskania reprezentanta Polski, Bartosza Kurka. Na tym jednak nie koniec. Do zespołu dołączyli Lukas Tichacek, Łukasz Żygadło, Simon Van De Voorde, Nicholas Hoag, Nikołaj Penczew, Bartosz Firszt oraz jedna z największych gwiazd siatkówki ostatnich lat, Matej Kazijski.

Tuż przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu 2018/2019 zespół wzbogacił się również o nowego libero. Został nim Nicolas Rossard, 28-letni kuzyn znanego z Resovii Thibault Rossarda, który poprzednie rozgrywki spędził we francuskim Paris Volley.

– Uważam, że Włochy i Polska to dwa najlepsze kraje do grania w siatkówkę, więc transfer do Stoczni jest dla mnie spełnieniem marzeń. Kiedy pojawiła się opcja przejścia do Szczecina, to nie wahałem się ani przez chwilę. Powstaje tu wielki projekt, w którym biorą udział znakomici zawodnicy, jak choćby Matej Kazijski czy Łukasz Żygadło. Słyszałem też dużo pozytywnych opinii o pierwszym trenerze i dlatego cieszę się, że będę mógł być częścią tego całego przedsięwzięcia – zawodnik mówił tuż po transferze.

Już w październiku Nicolas będzie miał szansę debiutu w PlusLidze. Występ przed polskimi kibicami nie będzie jednak dla niego czymś zupełnie nowym. – Moją pierwszą imprezą międzynarodową w barwach reprezentacji Francji były mistrzostwa świata, które w 2014 roku odbyły się w Polsce. Z tamtego turnieju zapamiętałem między innymi szczególną atmosferę, jaka panowała na trybunach. Bardzo się cieszę, że teraz przyjdzie mi grać właśnie przed tak wspaniałą publicznością. Odliczam dni do spotkania z naszymi fanami i nie mogę doczekać się rozpoczęcia ligi – dodał nowy zawodnik Stoczni.

Z dotychczasowego składu szczecińskiego klubu w zespole zostali Marcin Wika, Bartłomiej Kluth, Janusz Gałązka i Adrian Mihułka. Drużynę, jak w latach ubiegłych, prowadzić będzie Michał Mieszko Gogol, który w ostatnim czasie pracuje jako asystent Vitala Heynena w przygotowującej się do mistrzostw świata polskiej kadrze.