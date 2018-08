Bartosz Kapustka zmienia klub. Upadek

Bartosz Kapustka niedawno zrezygnował z wypożyczenia do drugoligowego włoskiego Benevento. O zawodnika Leicester starała się również Cracovia, ale jak informuje Krzysztof Stanowski, Anglicy nie zgodzili się na powrót Kapustki do polskiej ligi.

Jeszcze w piątek Kapustka ma zostać nowym zawodnikiem OH Leuven - informują "Sportowe Fakty". To zespół z drugiej ligi belgijskiej, którego właścicielem jest Vichai Srivaddhanaprabha - do niego należy również Leicester.

Gdyby Kapustka zdecydował się na pozostanie w Leicester, mógłby grać jedynie w Premier League 2 - czyli rozgrywkach drużyn młodzieżowych (do lat 23).

Kapustka był jednym z odkryć Euro 2016. Po dobrym występie we francuskim turnieju przeszedł z Cracovii do Leicester, ale nie zadebiutował nawet w Premier League. Był wypożyczony do niemieckiego Freiburga, ale tam również sobie nie poradził i nie został wykupiony.