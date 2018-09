"Polsko-polski mecz". Iga Świątek gra w finale turnieju w Budapeszcie

SOBOTA:

PIŁKA NOŻNA:

LOTTO EKSTRAKLASA:15.30: Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec

Obydwa zespoły znajdują się w dolnej części tabeli. Arka jest na 12 miejscu z 6 punktami, a Sosnowiczanie o dwie pozycje niżej, z dwoma punktami mniej. Zagłębie wygrało z Pogonią Szczecin i przed tygodniem zremisowali 3:3 ze Śląskiem Wrocław, natomiast Arka również wygrała tylko jeden mecz (z Wisłą Płock), natomiast trzy pozostałe zremisowała

Typ Sport.pl: Arka

18.00: Śląsk Wrocław - Wisła Kraków

Wisła Kraków urasta w tych rozgrywkach na swego rodzaju zaskoczenie ligi. "Biała Gwiazda" miała wiele problemów przed rozpoczęciem Lotto Ekstraklasy, ale ostatecznie udało się je zażegnać i obecnie są na 6. miejscu z zaledwie trzema punktami straty do prowadzącej Lechii Gdańsk. Śląsk wygrał zaledwie jedno spotkanie i są dopiero na 11. miejscu.

Typ Sport.pl: Wisła K.

20.30: Lech Poznań - Piast Gliwice

Najciekawszy sobotni mecz Lotto Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną dwa zespołu z czołówki tabeli. Lech Poznań wyśmienicie zaczął sezon ligowy, ale od meczu z Wisłą Kraków coś się zacięło w ekipie Ivana Djurdjevicia. Mimo, że prowadzili 2:0 ze wspomnianą Wisłą, to ostatecznie „Biała Gwiazda” wygrała 5:2. Tydzień temu Lech zawitał do Lubina i również przegrał (2:1). Piast ma tyle samo punktów zdobytych w tym sezonie i taki sam bilans spotkań. Piastunki przed trzema tygodniami przegrały z Legią 1:3, tydzień później z Jagiellonią 1:2, natomiast w ostatniej kolejce przyszło przełamanie, ponieważ zespół Waldemara Fornalika wygrał u siebie z grającą w „10” Cracovią 3:1.

Typ Sport.pl: Lech

FORTUNA 1. LIGA

15.00: Raków Częstochowa - Stomil Olsztyn

16.45: ŁKS Łódź - Bytovia Bytów

17.00: GKS Jastrzębie - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

17.00: Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice

18.00: GKS Tychy - Warta Poznań

19.00: Puszcza Niepołomice - Podbeskidzie Bielsko-Biała

19.10: Sandecja Nowy Sącz - Stal Mielec

PREMIER LEAGUE:

13.30: Leicester City - Liverpool

16.00: Brighton & Hove Albion - Fulham

16.00: Chelsea - AFC Bournemouth

16.00: Everton - Huddersfield Town

16.00: West Ham United - Wolverhampton

18.30: Manchester City - Newcastle United

PRIMERA DIVISION:

18.30: Celta Vigo - Atletico Madryt

20.45: Real Madryt - Leganes

BUNDESLIGA:

15.30: FC Nurnberg - FSV Mainz

15.30: TSG Hoffenheim - SC Freiburg

15.30: FC Augsburg - Borussia Moenchengladbach

15.30: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

15.30: Eintracht Frankfurt - Werder Brema

18.30: VfB Stuttgart - Bayern Monachium

SERIE A:

18.00: Bologna - Inter Mediolan

20.30: Parma - Juventus

Kolejny mecz w Serie A i kolejna okazja dla Cristiano Ronaldo do zdobycia pierwszej bramki w barwach Juventusu FC. Rywalem „Starej Damy” będzie beniaminek ligi, Parma. Zawodnicy Massimiliano Allegriego jak na razie wygrali wszystkie spotkania tego sezonu ligowego (z Chievo 3:2 oraz z Lazio 1:0), Parma natomiast cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo od powrotu do Serie A. Na inaugurację u siebie udało im się zdobyć punkt z Udinese (2:2), natomiast przed tygodnie ulegli na wyjeździe SPAL 0:1.

Typ Sport.pl: Juventus

LIGUE 1:

17.00: Nimes Olympique - Paris Saint Germain

20.00: Angers - Lille OSG

20.00: DIjon - SM Caen

20.00: Guingamp - Toulouse

20.00: Stade de Reims - Montpellier

20.00: Strasbourg - FC Nantes

KOLARSTWO:

Vuelta Espana

W sobotę na zawodników czekać będzie stosunkowo płaski etap. W jego trakcie kolarze będą musieli pokonać 195,1km między Linares, a Almaden.

NIEDZIELA:

PIŁKA NOŻNA:

LOTTO EKSTRAKLASA:

15.30: Miedź Legnica - Zagłębie Lubin

Derby Dolnego Śląska. Gospodarze całkiem nieźle sobie radzą w lidze. Dwa spotkania wygrali, a jedno zremisowali, przez co zajmują 9. lokatę. Lubinianie natomiast z czterema zwycięstwami na koncie plasują się na 5. miejscu w lidze

Typ Sport.pl: Zagłębie L.

15.30: Wisła Płock - Jagiellonia Białystok

Wicemistrz Polski, kontra zespół, który do samego końca walczył o prawo gry w europejskich pucharach. Jagiellonia udanie zaczęła sezon. Aktualnie jest na 3. miejscu, ze stratą zaledwie dwóch punktów do liderującej Lechii. Płocczanie natomiast długo nie mogli wygrać w lidze, aż przełamanie nastąpiło w bardzo spektakularnym stylu, ponieważ zawodnicy Dariusza Dźwigały wygrali z mistrzem Polski na jego stadionie aż 1:4.

Typ Sport.pl: Jagiellonia

18.00: Cracovia - Legia Warszawa

Powiedzieć, że polska liga jest nieprzewidywalna, to jak nie powiedzieć nic. W poprzedniej kolejce Legia Warszawa mierzyła się z Wisłą Płock, która przed tamtą kolejką nie wygrała żadnego spotkania. Zgodnie z logiką Ekstraklasy teraz Płocczanie zgarną komplet punktów w mistrzem (już to uczynili) i wicemistrzem (również grają w niedzielę). Cracovia przed tą kolejką okupuje przedostatnie miejsce ex aequo z ostatnią Pogonią Szczecin. Zawodnicy Michała Probierza jeszcze nie zaznali smaku zwycięstwa w tym sezonie. Czy to oznacza, że przełamanie nastąpi w Warszawie. Zawodnicy Ricardo Sa Pinto cały czas poszukują formy w tym sezonie i po wygranej nad Zagłębiem Sosnowiec oraz Piastem Gliwice, przyszła wspomniana wpadka z Wisłą Płock.

Typ Sport.pl: Legia

PREMIER LEAGUE:

14.30: Cardiff City - Arsenal

17.00: Burnley - Manchester United

17.00: Watford - Tottenham

PRIMERA DIVISION:

12.00: Levante - Valencia

16.15: Deportivo Alaves - Espanyol

18.30: FC Barcelona - Huesca

20.45: Real Betis - Sevilla

Pora na "Gran Derbi". Ci, który liczyli tu na pojedynek Barcelony z Realem, musimy mocno zasmucić. W Hiszpanii to właśnie Derby Sewilli są tak nazywane. Obydwa zespoły z tego andaluzyjskiego miasta inaczej zaczęły nowe rozgrywki. Sevilla wygrała 4:1 z Rayo Vallecano i zremisowali u siebie z Villareal. Dodatkowo bez problemu przeszli przez kwalifikacje do Ligi Europy i przegrali mecz o Superpuchar Hiszpanii z Barceloną. Ich rywale zza miedzy przegrali na inaugurację ligi z Levante, a tydzień później zremisowali bezbramkowo z Realem Betis.

BUNDESLIGA:

15.30: RB Lipsk - Fortuna Dusseldorf

18.00: Schalke 04 Gelsenkirschen - Hertha Berlin

SERIE A:

18.00: AC Fiorentina - Udinese

20.30: Atalanta Bergamo - Cagliari

20.30: Chievo Werona - Empoli

20.30: Lazio Rzym - Frosinone

20.30: Sampdoria - Napoli

„Polsko-polski” mecz w Serie A. Sampdoria z Karolem Linettym, Bartoszem Bereszyńskim oraz z Dawidem Kownackim podejmie na wyjeździe Napoli, w barwach którego grają Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński. Dwaj reprezentanci Polski, którzy grają w zespole wicemistrzów Włoch bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon. Milik na inauguracje ligi zdobył bramkę, która dała wyrównanie w meczu z Lazio (ostatecznie Napoli wygrało 2:1), a przed tygodniem dublet zaliczył Piotr Zieliński, czym dał znak kolegom, że nie wszystko jest jeszcze stracone i zespół z południa kraju pokonał Milan 3:2, mimo, że do przerwy przegrywał 0:2. Sampdoria jak na razie zagrała tylko jeden mecz, ze względu na przesunięte spotkanie z Fiorentiną (zawalenie się mostu w Genui). Przed tygodniem zawodnicy Marco Giampaolego przegrali na wyjeździe z Udinese 0:1.

Typ Sport.pl: Napoli

20.30: Sassuolo - Genoa

20.30: Torino - SPAL

LIGUE 1:

15.00: Saint-Etienne - Amiens

17.00: Stade Rennes - Girondins Bordeaux

21.00: AS Monaco - Olympique Marsylia

Hit tej serii gier we francuskiej Ligue 1. AS Monaco, w barwach którego gra Kamil Glik zagra na wyjeździe z Olympique Marsylia, czyli z finalistą poprzedniej edycji Ligi Europy. W obecnym sezonie obydwa zespoły radzą sobie ze średnim skutkiem. Zarówno OM, jak i drużyna Księstwa zaliczyły po zwycięstwie, remisie i porażce, w efekcie czego ich dorobek wynosi 4 punkty. Kamil Glik i spółka wygrali na inaugurację ligi z Nantes 3:1, następnie bezbramkowo zremisowali z Lille, by przed tygodniem przegrać na wyjeździe z Bordeaux 1:2. Zespół z Marsylii również wygrał na inauguracje. Ekipa Rudiego Garcii pokonała Toulouse 4:0, następnie przydarzyła się wpadka na wyjeździe z Nimes 1:3, a przed tygodniem było blisko kolejnej porażki, tym razem ze Stade Rennes, ponieważ goście prowadzili już 2:0. OM zdołało jednak odrobić straty i mecz zakończył się podziałem punktów. Wygrana w niedzielę któregoś z tych zespołów, pozwoli doskoczyć do czołówki tabeli Ligue 1.

Typ Sport.pl: AS Monaco

TENIS

Niedziela - 10.00: Katarina Zawacka - Iga Świątek

Finał turnieju ITF w Budapeszcie. Iga Świątek niemal jak burza przeszła przez kolejne fazy turnieju, tracąc przy tym zaledwie jednego seta (w 1/16 finału z Reką Lucą Jani). Wszystkie pozostałe przeciwniczki Polka pokonywała do 0 i nie dając im najmniejszych szans. Jej rywalka, Ukrainka Katarina Zawacka aż tak bezproblemowo nie przeszła do finału, tracąc 3 sety w poprzednich pojedynkach. Gra w finale tych rozgrywek zapewni Świątek awans przynajmniej o około 50 miejsc, a może być jeszcze lepiej, jeżeli wygra w niedzielne przedpołudnie.

Kolarstwo

Vuelta Espana

Podczas 9. etapu zawodnicy znowu będą mierzyć się w górach. 200,8km potrzeba będzie przejechać w niedzielę podczas tego etapu między Talavera de la Reina, a La Covatilla.