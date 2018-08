Prijović coraz bliżej transferu z PAOK. Legia może zarobić

Prijović z Legii odszedł zimą 2017 roku. Początkowo piłkarz chciał przenieść się do ligi chińskiej, ale ostatecznie trafił do Salonik. Stołeczny klub na napastniku zarobił około 2 miliony euro, a dodatkowo zapewnił sobie dziesięć procent kwoty z następnego transferu piłkarza.

Prijović na greckich boiskach bardzo szybko zdobył łatkę wyróżniającego się snajpera, co poskutkowało przedłużeniem kontraktu do 2022 roku i podwyżką z 700 tysięcy do 1,5 mln euro za sezon gry. W poprzednim sezonie w barwach PAOK Serb w 39 meczach zdobył 27 bramek i zanotował 7 asyst. Dobrą passę kontynuował również w tegorocznych eliminacjach do Ligi Mistrzów, w których strzelił cztery gole, a jego zespół dotarł do fazy play-off, gdzie musiał uznać wyższość Benfiki Lizbona.

Świetna dyspozycja napastnika nie umknęła uwadze innym europejskim klubom. W kolejce po Prijovicia ustawiły się Girondis Bordeaux i Sporting. Francuzi nie mogą się jednak dogadać z zawodnikiem (oferują mu niższe niż PAOK zarobki), natomiast oferta Sportingu nie zadowala greckiego klubu. Działacze z Salonik oczekują za swoją gwiazdę 8 milionów euro. Portugalczycy oferują 4 miliony i 50 proc. z kwoty następnego transferu.

Całej sytuacji przygląda się bacznie warszawska Legia. Działaczom z Łazienkowskiej, podobnie jak szefom PAOK, zależy na jak najwyższej kwocie transferu Prijovicia. W najlepszym przypadku do kasy warszawskiego klubu może z tego tytułu trafić nawet 800 tysięcy euro. Dla Legii, której budżet ucierpiał mocno przez drugi z rzędu brak awansu do fazy grupowej europejskich pucharów, takie przypływ gotówki byłby bezcenny.

