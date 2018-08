Polski skrzydłowy wraca z Anglii do kraju

Michał Żyro trafił do Wolverhampton w zimę 2016 roku. Początek pobytu w Anglii wydawał się bardzo obiecujący. W pierwszych dwóch spotkaniach zdobył trzy bramki. Po tym zaczęły się problemy zdrowotne. Najpierw Żyro nabawił się urazu łydki, przez który pauzował półtora miesiąca. Wrócił na początku marca 2016 roku po czym po miesiącu zerwał więzadła zewnętrzne w kolanie przez co został wyłączony z gry na około rok. Dopiero pod koniec sezonu 2016/17 wrócił na boisko, ale w zespole U23. W zimę 2018 roku został wypożyczony do Charltonu, gdzie zagrał w 16 spotkaniach zdobywając trzy bramki i zaliczając asystę.

>>> Pogoń Szczecin i Wisła Płock rozczarowują. Co się dzieje z rewelacjami wiosny? [W polu K]

Klub z League One zdecydował się nie wykupywać byłego reprezentanta Polski i powrócił do Wolverhampton, gdzie większych szans na grę nie miał, mając jeszcze na uwadze fakt, że klub awansował do Premier League. Z tego względu "Wilki" chciały się go pozbyć za wszelką cenę.

To postanowiła wykorzystać Pogoń Szczecin, która ostatniego dnia okna transferowego może wypożyczyć blisko 26-letniego zawodnika. O sprawie poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski. "Duma Pomorza" ustaliła, że część kontraktu będą pokrywać Anglicy.

Pogoń Szczecin jeszcze nie wygrała spotkania w tym sezonie ligowym. Na swoim koncie zespół Kosty Runjaicia ma zaledwie dwa punkty po dwóch remisach (z Cracovią i Śląskiem)