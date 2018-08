Kenijczyk wygrał bieg na 3000 m z przeszkodami, choć nie miał jednego buta [WIDEO]

Co to był za finał! Conseslus Kipruto już na początku biegu zgubił buta, ale uznał, że nie wycofa się i będzie walczył do końca. Przez moment wydawało się, że 24-latek nie nawiąże wyrównanej rywalizacji i spadł na czwartą lokatę, ale zanotował kapitalny finisz i minimalnie wyprzedził na mecie zawodnika z Maroko Soufiane El Bakkalieego.

Finał Diamentowej Ligi w Zurychu – bieg na 3000 metrów z przeszkodami:

1. Conseslus Kipruto (Kenia) – 8:10.15

2. Soufiane El Bakkali (Maroko) – 8:10.19

3. Evan Jager (Stany Zjednocozne) – 8:13.22

Kipruto w 2017 roku został w Londynie mistrzem świata, a dwanaście miesięcy wcześniej wygrał złoto olimpijskie w Rio de Janeiro. W przeszłości wielokrotnie zdobywał medale na imprezach dla juniorów.

A jak spisali się Polacy?

Nasz kulomiot Michał Haratyk zajął dopiero siódmą lokatę w finale Diamentowej Ligi. Pozostali Polacy również spisali się poniżej oczekiwań. Paulina Guba w tej samej konkurencji była piąta, a oszczepniczka Marcelina Witek "spaliła" wszystkie próby.