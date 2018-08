Czy Adam Dźwigała, Rafał Pietrzak i Damian Szymański zasłużyli na powołania do reprezentacji??

Już pierwsze wybory personalne nowego selekcjonera reprezentacji Polski zrodziły poważne spory. Jerzy Brzęczek zdecydował się odstawić od drużyny m.in. Michała Pazdana, Artura Jędrzejczyka czy Kamila Grosickiego.

W ich miejsce w zespole narodowym znalazły się nowe twarze - Adam Dźwigała i Damian Szymański z Wisły Płock, Rafał Pietrzak z Wisły Kraków oraz Arkadiusz Reca z włoskiej Atalanty Bergamo. Czy piłkarze występujący na co dzień w ekstraklasie zasłużyli na powołania do reprezentacji Polski?

Z trzeciej ligi do kadry

Nominacja dla Pietrzaka była niemałym szokiem. 26-latek zna się z selekcjonerem jeszcze z czasów wspólnej pracy w GKS-ie Katowice, z którego wiosną 2016 roku trafił do Wisły Kraków. Tam jednak kariery długo nie robił. Przez pierwsze półtora roku lewy obrońca wystąpił w zaledwie 19 spotkaniach, po czym został wypożyczony do Zagłębia Lubin.

Ten ruch Pietrzakowi nie wyszedł jednak na dobre. Wiosną minionego sezonu, w nowym klubie, zawodnik tylko trzy razy zagrał w ekstraklasie. Znacznie częściej wybiegał na boisko jako piłkarz trzecioligowych rezerw. Wszystko zmieniło się wraz z rozpoczęciem nowych rozgrywek.

W nich, pod wodzą Macieja Stolarczyka, Pietrzak stał się podstawowym piłkarzem Wisły. Wystąpił we wszystkich sześciu kolejkach, w ostatniej, przeciwko Górnikowi Zabrze (3:0), strzelił gola oraz zanotował asystę.

Nie jest jednak tak, że Pietrzak z miejsca stał się podstawowym obrońcą Wisły oraz najlepszym lewym defensorem ekstraklasy. Dokładnie pokazują to jego średnie indywidualne statystyki (w nawiasie kwadratowym średnie statystyki zawodników z jego pozycji - red.)

Rafał Pietrzak Sport.pl

- Trzy miesiące zmieniły w mojej karierze wszystko o 180 stopni. Ale czasami wszystko może odmienić się też w drugą stronę. Z góry można spaść równie szybko, jak się na niej znalazło. Nie zapominam o tym, ale myślę pozytywnie i patrzę do przodu. I na pewno nie spocznę na laurach, tylko dalej będę robił swoje. To powołanie jest dla mnie impulsem, takim kopniakiem, do jeszcze cięższej pracy - powiedział Pietrzak w rozmowie ze Sport.pl.

Dźwigała lepszy od Pazdana, Cionka i Wilusza?

Tak samo dużym, o ile nie większym zaskoczeniem, było powołanie Dźwigały. Zawodnik, który jeszcze niedawno tułał się po klubach (Jagiellonia, Lechia, Górnik Zabrze, Górnik Łęczna), dopiero w Wiśle Płock znalazł dla siebie odpowiednie miejsce.

To właśnie Brzęczek wydaje się być pierwszym trenerem, który w pełni zaufał Dźwigale na seniorskim poziomie. W poprzednim sezonie 22-letni środkowy obrońca zagrał łącznie w 27 meczach i wraz z Wisłą Płock był o krok od awansu do europejskich pucharów.

Chociaż Brzęczek pracuje już z reprezentacją Polski, to Dźwigała miejsca w podstawowej jedenastce nie stracił. Dariusz Dźwigała - ojciec zawodnika - wielkich zmian w składzie zespołu nie zrobił, ale akurat w defensywie "nafciarze" grają zdecydowanie gorzej. W sześciu dotychczasowych kolejkach płocczanie stracili 10 goli. Więcej bramek straciło jedynie wracające do ligi Zagłębie Sosnowiec.

Kontrowersyjność powołania Dźwigały potwierdzają też jego indywidualne statystyki (w nawiasie kwadratowym średnie statystyki zawodników z jego pozycji - red.)

Adam Dźwigała Sport.pl

Powołanie 22-latka dziwi. O ile bez formy jest Michał Pazdan, o tyle zaskakujące jest to, że Brzęczek zdecydował się odstawić od kadry również Thiago Cionka, czyli ulubieńca Adama Nawałki. Szansy wciąż nie może też doczekać się Maciej Wilusz, który regularnie gra i zbiera pozytywne recenzje w rosyjskim Rostowie.

Odbudowany i budowany przez Brzęczka

Najmniejszym zaskoczeniem jest obecność w kadrze Szymańskiego. Zawodnik Wisły Płock, który tak samo jak Dźwigała grał tam pod wodzą Brzęczka, blisko reprezentacji Polski był już w marcu. Jak przyznaje sam zawodnik już wtedy spodziewał się powołania od Nawałki, a ostateczne pominięcie potraktował jako motywację do dalszej pracy.

23-letni środkowy pomocnik w ekstraklasie zadebiutował w sezonie 2014/15, gdy był zawodnikiem GKS-u Bełchatów. Pierwszy sezon na najwyższym poziomie ligowym okazał się też dla Szymańskiego bardzo pechowy. W maju 2015 roku zerwał on ścięgno Achillesa, przez co przez pół roku nie grał w piłkę.

Latem 2016 roku po Szymańskiego zgłosiła się Jagiellonia, jednak roczny pobyt w Białymstoku okazał się dla zawodnika nieporozumieniem. 23-latek wystąpił w zaledwie 15 meczach ekstraklasy, w których na boisku przebywał łącznie raptem przez 478 minut.

Szymański, identycznie jak Dźwigała, odbudował się dopiero w Wiśle Płock u Brzęczka, gdzie obok Dominika Furmana, był liderem środka pola zespołu. Za kadencji nowego trenera, jego rola nie zmieniła się.

Damian Szymański Sport.pl

"Brzęczek do zmian podszedł z wyczuciem"

- W pierwszych powołaniach Brzęczka i tak nie ma wielu zaskoczeń. Na dobrą sprawę to są dwa nazwiska. W dodatku na pozycje, na których jest deficyt. Jeśli popatrzymy na środkowych obrońców to mamy właściwie Kamila Glika i - jak powiedziałby Jan Tomaszewski – koszulki. Jan Bednarek nie rozegrał ani jednej minuty w Premier League, a Marcin Kamiński w Bundeslidze. Michał Pazdan jest bez formy, Artur Jędrzejczyk jeszcze jej szuka. Kimś się Brzęczek musiał ratować. Ma dwa mecze, potrzebuje zatem czterech stoperów. Dźwigałę chwalił sobie już jako obrońcę w Lechii, gdzie panowie ze sobą współpracowali. Z Pietrzakiem wspólnie pracował w GKS Katowice, gdzie obrońca w sezonie zapewniał mu osiem asyst. To zatem zawodnicy bardzo dobrze znani Brzęczkowi - komentował wybory nowego selekcjonera Adam Godlewski.

- Brzęczek musiał wpuścić trochę świeżej krwi, bo po batach w Rosji dziwne byłoby jakby nic nie zmienił. Jak weźmiemy jednak pod uwagę wszystkie proporcje to Brzęczek nie przegiął z debiutantami, do zmian podszedł z wyczuciem - dodał.