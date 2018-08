Michał Kwiatkowski wciąż drugi w Vuelta a Espana

Do końca etapu prowadzącego z Huercal do San Javier pozostawało 26 kilometrów, kiedy na trasie doszło do poważnej kraksy. W zderzeniu kolarzy najmocniej ucierpiał Fabio Felline, a peleton podzielił się na kilka części. W pierwszej z nich znajdowali się m.in. prowadzący w wyścigu Rudy Molard oraz będący bezpośrednio za nim Michał Kwiatkowski.

O etapowym zwycięstwie zadecydowały ostatnie metry. Na nich najszybszy okazał się Nacer Bouhanni, który wyprzedził Danny’ego van Poppela. Michał Kwiatkowski metę przekroczył jako 14. zawodnik, przyjeżdżając na nią w peletonie. Tuż za nim finiszował również Molard.

Na czele klasyfikacji nie doszło do zmian. Molard prowadzi z przewagą 41 sekund nad Kwiatkowskim. Polak na następnym etapie wciąż jednak będzie jechał w zielonej koszulce lidera klasyfikacji punktowej wyścigu. Z 48 punktami na koncie wciąż jest w niej najlepszy.

