Grabara odejdzie z Liverpoolu? Może trafić do innej ligi!

Po tym, jak Liverpool wzmocnił Alisson sprowadzony z Romy za 65 mln funtów, angielski klub rozpoczął poszukiwanie oszczędności. Budżet płacowy odciążyła sprzedaż Lorisa Kariusa, który został nowym graczem Besiktasu Stambuł. W zespole pozostał Simon Mignolet. I wydawało się, że Kamil Grabara będzie mógł walczyć o miano trzeciego bramkarza. Polak bardzo dobrze zaprezentował się podczas International Champions Cup, letniego turnieju towarzyskiego, w którym piłkarze Juergena Kloppa zmierzyli się m.in. z Manchesterem United. Ale tak się prawdopodobnie jednak nie stanie. Grabara ma trafić na wypożyczenie do jednego z klubów ligi duńskiej.

Według portalu www.independent.ie rywalizację z Polakiem w młodzieżowym zespole "The Reds" wygrał 19-letni Irlandczyk Caoimhin Kelleher.

***

- Udowodniłem w letnich sparingach, że mam odpowiednią jakość, aby bronić na wysokim poziomie. A że mam dopiero 18 lat, to co z tego? Wiek to tylko cyferki - mówi nam Marcin Bułka, bramkarz Chelsea. Zobacz więcej>>>