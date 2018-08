Mariano Diaz przejmie numer Cristiano Ronaldo?

33-letni portugalski gwiazdor opuścił tego lata klub ze stolicy Hiszpanii. Ronaldo, po dziewięciu latach spędzonych na Santiago Bernabeu, zdecydował się na przenosiny do włoskiego Juventusu.

Florentino Perez nie zdecydował się na żaden "królewski" transfer, który uzupełniłby lukę w składzie po odejściu Ronaldo. W środę na Santiago Bernabeu trafił zaś Mariano Diaz, który ma rywalizować o miejsce w jedenastce z Karimem Benzemą. 25-latek jest wychowankiem Realu, który poprzedni sezon spędził we francuskim Lyonie, gdzie trafił na zasadzie definitywnego transferu.

Mariano we Francji spisywał się na tyle dobrze, że po 12 miesiącach madrytczycy zdecydowali się na odkupienie go. Jak informuje Radio COPE, to właśnie 25-latek ma przejąć numer siedem na koszulce, czyli ten, z którym w Realu przez ostatnie lata występował Ronaldo. Wcześniej z tym samym numerem w Realu grali m.in. Raul Gonzalez, Emilio Butragueno czy Juanito, czyli klubowe legendy.

W poprzednim sezonie Mariano wystąpił łącznie w 45 spotkaniach, w których zdobył 21 bramek i zanotował siedem asyst.

