Losowanie Ligi Mistrzów - koszyki, grupy, drużyny

Czwartkowe losowanie odbędzie się 30.08.2018 w Monaco.

Losowanie Ligi Mistrzów

32 drużyny, jakie zakwalifikowały się do LM, zostały podzielone na cztery koszyki. W pierwszym, który jest najsilniejszy, znalazły się m.in. kluby Polaków - Bayern Monachium (Robert Lewandowski), Juventus Turyn (Wojciech Szczęsny) i Lokomotiw Moskwa (Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus). Ale to nie jedyni biało-czerwoni, którzy poznają w czwartek swoich rywali w LM - w tym gronie, choć ich kluby są niżej rozstawione, znajdują się także Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński (obaj Napoli) i Kamil Glik (AS Monaco).

Zespoły zostaną rozlosowane do ośmiu grup (A, B, C, D, E, F, G i H). Na tym etapie nie mogą na siebie trafić drużyny z tego samego kraju.

Podział na koszyki

Koszyk nr 1:

Real Madryt, Atletico Madryt, Bayern Monachium, FC Barcelona, Juventus FC, Paris Saint-Germain, Manchester City, Lokomotiw Moskwa.

Koszyk nr 2:

Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Szachtar Donieck, Benfica Lizbona, SSC Napoli, Tottenham Hotspur, AS Roma.

Koszyk nr 3:

Liverpool FC, Schalke 04 Gelsenkirchen, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, CSKA Moskwa, PSV Eindhoven, Valencia CF.

Koszyk nr 4:

Viktoria Pilzno, Club Brugge, Galatasaray Stambuł, Young Boys Berno, Inter Mediolan, TSG 1899 Hoffenheim, Crvena Zvezda Belgrad, AEK Ateny.

Grupa śmierci

UEFA tak podzieliła koszyki, że los może wyłonić grupę śmierci. W jednym z ciekawszych scenariusz w grupie spotkać mogą się Real Madryt, Borussia, Liverpool i Inter.