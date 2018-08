Vuelta a Espana. Michał Kwiatkowski stracił koszulkę lidera

Kwiato widzi teraz gdzie mają go koledzy z ekipy, jak zapieprzal na innych było ok teraz jak mają jechać na niego to właśnie tak to wygląda, przy takim nastawieniu to raczej SKY tym razem nic nie ugra Kwiato powinien zwijać się z tej grupy bo tu ma próbkę tego jaka jest jego rola- dobrego robotnika , fakt że skład nie jest taki jak w poprzednich turach, raczej drugi skład, ale gdyby im zależało to by trzymali koszulkę, widać taki był przykaz szefostwa