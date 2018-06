Lotto Ekstraklasa. Poważne problemy Niezgody. Legionista musi przejść zabieg kardiologiczny

Do wykrycia choroby zawodnika doszło podczas okresowych badań zespołu, w związku z rozpoczęciem okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Po pierwszych profilaktycznych badaniach, zarządzono dodatkowe konsultacje, które potwierdziły chorobę Jarosława Niezgody.

Zespół Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW) jest wrodzoną wadą obejmującą obecność nieprawidłowej tkanki przewodzącej pomiędzy przedsionkami, a komorami serca. Szacuje się, że problem dotyczy około 1 promila populacji.

Niezdiagnozowany zespół WPW może w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla życia i być jedną z przyczyn nagłej śmierci sercowej u zawodników, dlatego najważniejsze jest jego stwierdzenie i prawidłowe leczenie, co pozwala na pełny powrót do zdrowia i uprawianie wyczynowego sportu bez niepotrzebnego ryzyka. Po konsultacjach z czołowymi kardiologami i w uzgodnieniu z zawodnikiem postanowiliśmy, że w najbliższych dniach piłkarz przejdzie leczenie zabiegowe mające na celu całkowite usunięcie problemu i pełny powrót do treningów za ok. 8 tygodni - powiedział lekarz I drużyny Legii, Mateusz Dawidziuk, w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.

W niedługim czasie Niezgoda przejdzie zabieg, który jak zapewnia Legia jest w pełni bezpieczny i mało inwazyjny. Napastnik niedługo dołączy do zespołu, który przygotowuje się do sezonu w podwarszawskiej Warce, gdzie będzie oczekiwał na zabieg.

Zawodnik ma dalej pracować i trenować indywidualnie pod kontrolą lekarzy i fizjoterapeutów klubowych.

Bądź na bieżąco z informacjami sportowymi. Wszystko o mundialu i nie tylko. Zapisz się do newslettera