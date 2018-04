AC Milan chce przeprowadzić wielki transfer. Włosi zainteresowani Arturo Vidalem

Drużyna Gennaro Gattusso zajmuje dopiero 6. miejsce w Serie A. Zdaniem działaczy klubu jest to słaby wynik, tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż przed sezonem drużyna dokonała wielu wzmocnień, dzięki którym miała włączyć się do walki o scudetto.

Kiepski sezon w wykonaniu zespołu sprawił, że działacze zaczęli rozglądać się za potencjalnymi wzmocnieniami. Jednym z nich może być piłkarz Bayernu Monachium, Arturo Vidal. Dziennik nie podaje ile miałaby wynosić kwota transferu, jednak ze względu na bliski koniec kontraktu (obowiązuje do końca sezonu 2018/19) oraz wiek pomocnika, nie należy spodziewać się zbyt wygórowanej ceny.

Bawarczycy nie powinni robić problemów ze sprzedażą swojego piłkarz. Działacze mistrzów Niemiec będą chcieli jeszcze zarobić na blisko 31-letnim zawodniku. Taki stan rzeczy chcą wykorzystać działacze AC Milan.

Jeżeli doniesienia potwierdzą się, to dla Chilijczyka byłby to powrót do Włoch. W latach 2011-2015 występował w barwach Juventusu FC.

W obecnym sezonie Vidal wystąpił w 34 spotkaniach drużyny mistrza Niemiec (2243 minuty spędzone na boisku). W tym czasie zdobył 6 bramek i zaliczył dwie asysty. Według portalu "Transfermarkt" jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.