Puchar Narodów. Polska goni Niemcy

Jeszcze niedawno strata do Niemców wydawała się nie do odrobienia. Sytuacja zmieniła się jednak po ostatnich konkursach Raw Air. W tej chwili Polacy mają tylko 180 pkt straty do drugich Niemców.

To bardzo niewiele biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało jeszcze pięć konkursów - dwa w Vikersund i trzy w Planicy, z czego trzy to zawody indywidualne, a dwa to drużynowe.

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Norwegia 5611 pkt

2. Niemcy 5093 pkt (-518)

3. Polska 4813 pkt (-798)

4. Austria 3071 pkt (-2540)

5. Słowenia 2359 pkt (-3252)

6. Japonia 2122 pkt (-3489)

7. Szwajcaria 891 pkt (-4720)

8. Rosja 234 pkt (-5377)