PŚ w skokach narciarskich. Kamil Stoch już w niedzielę może zapewnić sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej

Polak po kolejnym triumfie w Trondheim ma już 245 pkt przewagi nad drugim Richardem Freitagiem. Trzeci Daniel Andre Tande ma już 338 pkt straty i nie może wyprzedzić Stocha - do końca sezonu zostały trzy konkursy indywidualne (jeden w Vikersund i dwa w Planicy).

Stoch musi zająć co najmniej trzecie miejsce w niedzielnym konkursie w Vikersund (16.30), by zapewnić sobie drugą Kryształową Kulę w karierze - przy założeniu, że Richard Freitag wygra konkurs. Ewentualnie Niemiec musi zająć co najwyżej 4. miejsce, by Stoch cieszył się z triumfu już w Norwegii.

Skocznia w Vikersund jest największa na świecie, to tam Stefan Kraft skoczył 253,5 m.

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Kamil Stoch 1203 pkt

2. Richard Freitag 958 pkt (-245)

3. Daniel Andre Tande 865 pkt (-338)

4. Andreas Wellinger 813 pkt (-390)

5. Stefan Kraft 696 pkt (-507)

...

8. Dawid Kubacki 579 pkt (-624)

14. Stefan Hula 387 pkt (-816)

15. Piotr Żyła 377 pkt (-826)

20. Maciej Kot 249 pkt (-954)

35. Jakub Wolny 67 pkt (-1136)

69. Tomasz Pilch 1 (-1202)

