Były trener Lechii Gdańsk doradcą zarządu Hamburgera SV

Zatrudnienie von Hessena to efekt rewolucji w klubie po ligowej porażce z Bayernem Monachium (0:6). Po przegranej z mistrzami Niemiec w HSV pracę stracili prezes Heribert Bruchhagen, dyrektor sportowy Jens Todt i trener Bernd Hollerbach.

Hollerbacha tymczasowo zastąpił dotychczasowy trener drugiej drużyny, Christian Titz, natomiast część obowiązków wcześniej należących do Todta przejął von Hessen. Był trener Lechii Gdańsk oficjalnie został doradcą zarządu ds. sportowych. 56-latek w latach 1980-1994 był piłkarzem HSV, w barwach którego rozegrał 425 spotkań.

- Najważniejsze jest to, by na musimy patrzeć na wyniki innych drużyn. Jednak dopóki jest szansa, musimy wierzyć. Wciąż przecież nie spadliśmy do drugiej ligi - powiedział von Hessen po podpisaniu umowy z HSV.

Von Hessen na podobnym stanowisku pracował też w Gdańsku. W Lechii najpierw był bowiem doradcą zarządu (2014-2015), a dopiero później trenerem. W roli szkoleniowca nie radził sobie jednak zbyt dobrze, i został zwolniony po zaledwie 12 spotkaniach.

Kryzys HSV

Drużyna Hamburgera SV od kilku sezonów przeżywa kryzys i ma ogromne problemy z dostaniem się do czołówki Bundesligi. Jednak tak źle, jak obecnie, nie było bardzo dawno. Zespół z Volksparkstadion zajmuje przedostatnie miejsce w lidze, mając na swoim koncie zaledwie 18 punktów, i tracąc 7 oczek do pozycji gwarantującej utrzymanie.

Piłkarze Rothosen nie wygrali meczu ligowego od listopada ubiegłego roku, a po ostatniej porażce z Bayernem Monachium (0:6) ich kibice stracili cierpliwość. Na ogrodzeniu boiska treningowego fani wywiesili z transparent z napisem: "Wasz czas minął, dorwiemy was wszystkich". Dodatkowo w murawę wbite zostały krzyże.