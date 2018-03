Inter zainteresowany Bartoszem Bereszyńskim

Zdaniem włoskiego dziennika coraz mniej prawdopodobne wydaje się wykupienie przez Inter Jao Cancelo. Hiszpański obrońca, który w barwach Nerazzurri rozegrał w tym sezonie 17 spotkań, jest jedynie wypożyczony z Valencii, która za transfer definitywny utalentowanego defensora żąda minimum 35 milionów euro.

Według "Tuttosport' władze Interu nie chcą przeznaczać tak dużej kwoty na zakup 23-latka, który sam wciąż nie jest do końca przekonany do pozostania we Włoszech. W takim wypadku alternatywnym wyjściem dla zespołu Luciano Spalettiego miałoby być sprowadzenie Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii.

Reprezentant Polski w tym sezonie jest jednym z wyróżniających się zawodników genueńczyków. 25-latek wystąpił 22 spotkaniach Serie A. Jego drużyna aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli. Portal "Transfermarkt" wycenia byłego zawodnika m.in. Legii Warszawa i Lecha Poznań na 3,5 mln euro.