Liga Mistrzów. Barcelona - Chelsea. Messi strzelił najszybszego gola w swojej karierze

W pierwszym spotkaniu rywalizacji Barcelony z Chelsea padł remis (1:1), ale przed rewanżem to wicemistrzowie Hiszpanii byli uznawani za faworytów, co udowodnili już na samym początku środowego meczu. Luis Suarez znakomicie dograł do Leo Messiego, ten wbiegł w pole karne i strzałem z ostrego kąta, między nogami Thibaut Courtoisa, umieścił piłkę w bramce. Argentyńczyk na strzelenie gola potrzebował zaledwie 2 minut i 8 sekund. Tym samym zdobył swoją najszybszą bramkę w karierze.

Messi podczas spotkania na listę strzelców wpisał się jeszcze raz, ustalając wynik meczu na 3:0, wcześniej bramkarza Chelsea pokonał również Ousmane Dembele, któremu Argentyńczyk asystował.

Jeden z najlepszych piłkarzy w historii, po meczu z The Blues może pochwalić się dorobkiem 100 bramek zdobytych w Lidze Mistrzów. Wcześniej jedynym zawodnikiem z takim osiągnięciem był Cristiano Ronaldo.

Messi w całej karierze rozegrał 625 spotkań w barwach Barcelony. Zdobył w nich 541 bramek i zaliczył 245 asyst.