Thomas Tuchel nowym trenerem Bayernu?

Od kilku miesięcy wiadomo, że Jupp Heynckes, który przejął drużynę Bayernu po zwolnionym we wrześniu Carlo Ancelottim, po zakończeniu obecnego sezonu opuści zespół z Bawarii. Doświadczony szkoleniowiec zamierza bowiem zakończyć swoją karierę trenerską.

Władze Bayernu wciąż prowadzą więc poszukiwania trenera, który poprowadzi drużynę od przyszłego sezonu. Zdaniem niemieckich mediów głównym kandydatem do tego jest Thomas Tuchel, który w maju ubiegłego roku, po dwóch latach pracy rozstał się z Borussią Dortmund, po tym jak nie poradził sobie w rozgrywkach ligowych. Tuchel poprowadził BVB w 107 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Według informacji dziennika "Bild" wielkim zwolennikiem podpisania kontraktu z Tuchelem jest dyrektor wykonawczy mistrzów Niemiec, Karl-Heinz Rummenigge, którego popiera dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić. Do decyzji o zatrudnieniu 44-latka wciąż nie przekonał się jednak prezydent klubu, Uli Hoeness. Liczy on bowiem na to, że mimo wszystko uda przedłużyć umowę Heynckesa.

Bayern aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi, mając aż 20 punktów przewagi nad drugim Schalke 04. W Lidze Mistrzów Bawarczycy również spisują się znakomicie, po przekonującym zwycięstwie w dwumeczu z Besiktasem (8:1) awansował bowiem do 1/4 finału rozgrywek.