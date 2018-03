Siatkówka. Andrea Anastasi ponownie trenerem reprezentacji. Zostaje również w Treflu Gdańsk

Trener Andrea Anastasi związany jest z Treflem Gdańsk od rozgrywek 2014/2015. Był to jeden z najlepszych sezonów klubu w historii – zespół z Północy zdobył Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju, a także cieszył się Superpucharem.

W kolejnych latach sukcesów było mniej aż doszło do „załamania” - zespół stracił sponsora tytularnego. To postawiło pod znakiem zapytania start w sezon 2017/2018, jednak zawodnicy i sztab szkoleniowy zgodzili się na „zaciskanie pasa”. To się opłaciło. Drużyna sięgnęła po Puchar Polski i obecnie jest na 3. miejscu w tabeli PlusLigi. Choć mówiono, że pojawiły się opóźnienia w regulacji płatności wobec teamu, to ponoć gorsze chwile są już za Treflem i władze klubu mogą zacząć pracować nad składem na następny sezon.

Rozpoczęły od przedłużenia kontraktu z trenerem. Andrea Anastasi związał się z zespołem na kolejny rok. - Pracujemy nad przyszłością klubu, a zatrzymanie trenera Anastasiego było naszym priorytetem. Jest to wybitny szkoleniowiec, który już osiągnął z naszym zespołem historyczne sukcesy, a cały czas ma niesamowitą energię do pracy w Gdańsku i dalszego rozwijania projektu, który zapoczątkowaliśmy przed sezonem 2014/2015. Jest to jeden z fundamentów gdańskiej siatkówki, który jak magnes przyciąga nie tylko zawodników, ale też kibiców. Rok temu podpisaliśmy kontrakt na obecne rozgrywki z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy i bardzo się cieszymy, że ten zapis został właśnie wypełniony – mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Nie tylko Gdańsk, ale i Belgia

Kilka tygodni temu Vital Heynen rozwiązał kontrakt z reprezentacją Belgii, by przejść do polskiej kadry. Jego miejsce w 4. ekipie poprzednich mistrzostw Europy zajmie Andrea Anastasi.

– Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy także fakt, że belgijski związek siatkówki wyraził zainteresowanie, by w przyszłym sezonie trener Anastasi łączył funkcje trenera Trefla Gdańsk i reprezentacji – dodaje prezes Gadomski. To oznacza, że po raz pierwszy będzie równocześnie prowadzić zespół w rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych. Belgia będzie z kolei czwartym krajem, w którym Włoch obejmie drużynę narodową. Wcześniej Anastasi pracował z biało-czerwonymi, z którymi m.in. w 2012 roku triumfował w Lidze Światowej, a także z kadrami Włoch i Hiszpanii, z którymi zdobył brąz igrzysk olimpijskich w Sydney, dwa złote i srebrny medal mistrzostw Europy oraz dwa złota, srebro i brąz w rozgrywkach Ligi Światowej.

Umowa Andrei Anastasiego z Belgami obowiązywać będzie do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.