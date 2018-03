Robert Kubica przetestuje pojazd Manora

Manor startuje w serii WEC (World Endurance Championship). To mistrzostwa świata w wyścigach długodystansowych. Polak już rok temu był zaangażowany w jeden z projektów w najwyższej klasie LMP1, ale przed startem sezonu zrezygnował z jazdy dla zespołu byKolles, który nie był w stanie przygotować auta na pierwszy wyścig.

Kubica nawet po zaangażowaniu w role kierowcy rezerwowego nie wykluczał możliwości zaangażowania w inną serię wyścigową. Terminarz WEC w ogóle nie koliduje z Formułą 1. W serii w zespole Toyota będzie jeździł Fernando Alonso z McLarena.

- Ten rok mam bardzo zajęty. Z jednej strony chciałbym być zaangażowany w dobry projekt w LMP1, bo to dałoby mi szansę zrobić wiele kilometrów na torze, a z drugiej strony nie mam zbyt wiele wolnego czasu, więc muszę być pewny, że dobrze go wykorzystam - powiedział Kubica.

- Żeby podjąć decyzję muszę po prostu przejechać się tym samochodem. Dopóki nie spędzę kilku okrążeń za kierownicą auta, nie mogę się zdecydować. Ale nie tylko o to chodzi. Trzeba też upewnić się, czy pasuje to do mojego napiętego terminarza. Wiele rzeczy musi się zgrać. To nie jest prosta decyzja: tak czy nie - zakończył Polak.

Sezon 2018/2019 WEC rozpocznie się 5 maja tego roku na belgijskim torze Spa. Łącznie zaplanowano osiem wyścigów.