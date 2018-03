Liga Mistrzów. Podanie Pogby na aut hitem internetu [wideo]

Rozpoczął się doliczony czas gry na Old Trafford. Gospodarze przegrywali 1:2 i potrzebowali dwóch goli do awansu. Zamiast jednak rzucić się do szaleńczych ataków piłkarze Manchesteru, a dokładniej Paul Pogba grali tak:

To zagranie Francuza już stało się hitem internetu i dokładnie obrazuje bezsilność Czerwonych Diabłów we wtorkowym spotkaniu. Pogba wszedł na boisko w 60. minucie zmieniając Marouane'a Fellainiego. Brytyjski The Guardian ocenił pomocnika reprezentacji Francji na 5 (w dziesięciostopniowej skali) uwzględniając jego stratę tuż po wejściu na boisko, a także tę z doliczonego czasu gry.

Na konferencji pomeczowej Jose Mourinho w kuriozalnych słowach skomentował porażkę Manchesteru. Swoje dorzucił też Romelu Lukaku, który ostro skrytykował swoich kolegów.

Manchester United przegrał 1:2 (w pierwszym meczu padł bezbramkowy remis) z Sevillą i odpadł z Ligi Mistrzów. W środę odbędą się dwa ostatnie mecze 1/8 finału. Bayern Monachium zmierzy się z Besiktasem (18:00), a Barcelona podejmie Chelsea. Relacje na żywo z obu spotkań można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.