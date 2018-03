Raw Air. Norweskie media piszą o Kamilu Stochu z zachwytem

Stoch ponownie okazał się bezkonkurencyjny w Lillehammer i wyprzedził drugiego Dawida Kubackiego aż o 27,7 pkt. Za to w klasyfikacji generalnej Raw Air ma już 56,2 pkt przewagi nad Robertem Johanssonem.

- Kamil jest tak mocny wśród mężczyzn jak Maren Lundby wśród kobiet - powiedział przedstawiciel norweskiej kadry Clas Brede Brathen. W klasyfikacji generalnej PŚ kobiet Lundby ma 1220 pkt, o 360 więcej od drugiej Kathariny Althaus. Ostatni konkurs w Oslo wygrała z przewagą 32,5 pkt! W Pjongczangu została mistrzynią olimpijską na skoczni normalnej z 12-punktową przewagą.

Za to były norweski skoczek Johan Remen Evensen powiedział, że "jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami takiego poziomu. Stoch skakał w zupełnie innej klasie".

- W drugiej serii fantastyczny Stoch z zimną krwią brutalnie dobił rywali. Wraz z Dawidem Kubackim przypieczętował polski dzień w Lillehammer - napisał "Verdens Gang", który cieszy się, że na podium wspiął się przynajmniej Robert Johansson. Po pierwszej serii Polacy zajmowali trzy pierwsze miejsca.

Za to "Aftenposten" właściwie przesądziło już sprawę zwycięstwa Stocha w Raw Air. - Polak znajduje się w połowie triumfalnej krucjaty. Nikt go nie goni. Cała reszta jest daleko z tyłu, niewidoczna. "Dagbladet" dodało, że "Stoch skacze we własnej lidze i zrobił z rywali miazgę".

W środę rywalizacja przeniesie się do Trondheim. Treningi od 15.30, kwalifikacje o 17.30. Zawody w czwartek o 17.00.