Ekstraklasa. Legia Warszawa blisko umowy z nowym sponsorem

- Tylko kwestią czasu jest podpisanie umowy przez Legię Warszawa z jedną z linii lotniczych obecnych na warszawskim Lotnisku Chopina - powiedział Michał Gradzik, partner zarządzający firmy doradczej Sponsoring Insight.

Przedstawiciel klubu potwierdził, że takie rozmowy trwają. - Jako Legia prowadzimy już takie rozmowy i jestem pewien, że nawiążemy współpracę z silną linią lotniczą, ale o szczegółach i terminach nie mogę jeszcze mówić - powiedział Andrzej Stepanów, dyrektor ds. relacji biznesowych Legii.

W 2014 roku "Forbes" informował, że Qatar Airways rozważało możliwość sponsoringu tytularnego Legii. Firma ta w latach 2013-2016 była głównym sponsorem koszulek Barcelony, obecnie współpracuje m.in. z FIFA.

Za to w ubiegłym tygodniu prezes Dariusz Mioduski spotkał się z ambasadorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie "dyskutowano o współpracy w dziedzinie sportu". Z ZEA pochodzi linia lotnicza Emirates, która sponsoruje m.in. Arsenal, Paris Saint-Germain czy Milan. Emirates płaci Arsenalowi 30 mln funtów rocznie za nazwę stadionu oraz reklamę na koszulkach, co jest jedną z najwyższych umów w świecie futbolu. PSG za reklamę dostaje 25 mln euro za rok, ale ta umowa zostanie niedługo przedłużona, a kwota powinna znacznie wzrosnąć - nawet do przedziału 50-100 mln. Całość na stronie "Business Insider".