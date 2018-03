Siatkówka. Po trzonie zespołu przyszedł czas na trenera. Roberto Santilli z nowym kontraktem w AZS-ie Olsztyn

Roberto Santilli karierę trenerską rozpoczął w 1991 roku od prowadzenia sekcji młodzieżowych Lazio Volley Rzym oraz Alpitour Traco Cuneo. W kolejnych latach obejmował takie kluby, jak Lube Banca Marche Macerata, Icom Latina czy Iskra Odincowo. Na polu reprezentacyjnym z juniorską reprezentacją Włoch zdobył tytuł mistrza Europy.

Szkoleniowiec znany jest polskim kibicom z prowadzenia m.in. Jastrzębskiego Węgla (2007-2010), z którym wygrał srebrny medal i Puchar Polski. Zajmował się także MKS-em Będzin. Od sezonu 2017/2018 Roberto Santilli jest trenerem Indykpolu AZS Olsztyn.

- Jestem zadowolony z podpisania nowego kontraktu – mówi Roberto Santilli. - Uwielbiam Olsztyn, ludzi tutaj żyjących i osoby, które tworzą klub. Każdy trener, oprócz wyników sportowych, chciałby zbudować dobrą atmosferę. Taka jest filozofia naszej pracy, jak i całego sportu. Dlatego postawiłem sobie również cel, aby sprawić, by każdy z zawodników czuł się dobrze na boisku. Cieszę się, że będę mógł swoją pracę kontynuować również w kolejnym sezonie – dodaje Włoch.

- Roberto Santilli jest bardzo dobrym trenerem, dlatego cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia – wyjaśnia Tomasz Jankowski, prezes klubu. – Jesteśmy zadowoleni z jego pracy w Olsztynie w tym sezonie. Chcielibyśmy kontynuować filozofię prowadzenia drużyny w przyszłości. Obecnie skupiamy się jednak na walce o awans do fazy play-off – kończy.

Klub z Olsztyna jest w tej chwili na 7. pozycji w PlusLidze. To oznacza, że musi awansować co najmniej o miejsce wyżej, by nie zamknąć sobie szansy na grę o medale rozgrywek siatkarskiej ekstraklasy. Do rywala z 6. lokaty, Jastrzębskiego Węgla, traci 2 punkty.

Kontrakt włoskiego szkoleniowca z olsztyńskim klubem został przedłużony o rok.