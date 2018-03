Kolarstwo. Michał Kwiatkowski wygrał Tirreno-Adriatico

Polak nie miał sobie równych w klasyfikacji generalnie. Wygrał prestiżowy wyścig i został pierwszym triumfatorem Tirreno-Adriatico z Polski. 27-letni kolarz wyprzedził Damiano Caruso z Włoch. Trzecie miejsce na podium zajął Geraint Thomas z Wielkiej Brytanii.

Kwiatkowski we wtorek zajął 11. miejsce w jeździe indywidualnej na czas. Wygrał Rohan Dennis z Australii.

Tirreno-Adriatico to prestiżowy wyścig składający się z siedmiu etapów. Należy do UCI World Tour, serii najważniejszych wyścigów kolarskich. Trasa wiedzie przez Włochy, od wybrzeża Morza Tyrreńskiego do wybrzeża Adriatyku. Jest bardzo zróżnicowana.

Legendą wyścigu jest Roger De Vlaeminck z Belgii, który wygrywał Tirreno-Adriatico sześć razy z rzędu.