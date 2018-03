Piłkarz Nigerii został zapytany o Polskę. Odpowiedź? Co za wpadka

Omeruo to jeden z nigeryjskich zawodników, występujących na co dzień w Europie. 24-latek aktualnie jest zawodnikiem Kasimpasy, ale do Turcji jest jedynie wypożyczony z Chelsea. Obrońca piłkarzem aktualnych mistrzów Anglii jest od stycznia 2012 roku, ale nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie.

Młody stoper jest jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Nigerii. Na swoim koncie ma już bowiem 34 występy w drużynie narodowej, która - według niego - będzie faworytem starcia z Polakami.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do gry i znajdujemy się w znakomitej formie, to bardzo ważne przed mistrzostwami, a także przed nadchodzącymi sparingami - mówi Omeruo, który wskazuje kluczowy element, mogący przesądzić o zwycięstwie: - Zatrzymanie polskich napastników, a zwłaszcza Richarda Lewandowskiego będzie najważniejsze. Jesteśmy w stanie to zrobić, musimy tylko trzymać się taktyki i dać z siebie wszystko.

Mecz reprezentacji Polski z Nigerią w piątek 23 marca o godzinie 20:45.