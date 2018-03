Piłka nożna. Didier Drogba kończy karierę

- Gra w piłkę jest dla mnie przyjemnością. Na najwyższym poziomie znalazłem się jednak późno. Obecnie jestem otoczony młodymi zawodnikami i lubię przekazywać im swoją wiedzę. Ale to mój ostatni sezon. Mam 40 lat, to już czas - powiedział Drogba.

Iworyjczyk jest najbardziej znany z gry w Chelsea. Wygrał tam cztery mistrzostwa Anglii, sięgnął po tyle samo pucharów kraju, trzy puchary ligi i wygrał Ligę Mistrzów.

Obecnie Drogba występuje w Phoenix Rising z USA. Klub ten gra w United Soccer League. To drugi poziom rozgrywkowy w USA (choć nie można z niego awansować do MLS).

Co będzie robił Drogba? Niewykluczony jest jego powrót do Olympique Marsylii w jakiejś nowej roli - Zobaczymy, co mi zaoferują. Jestem zawsze gotowy do pomocy - powiedział Drogba. Francuski klub zajmuje obecnie trzecie miejsce w lidze i awansował do 1/8 finału Ligi Europy.