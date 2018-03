Premier League. Jose Mourinho: Frank de Boer to najgorszy menedżer w historii ligi

W taki sposób Portugalczyk zareagował na słowa de Boera, który na łamach BT Sport skrytykował sposób, w jaki Mourinho prowadzi karierę angielskiego napastnika.

- Szkoda, że trenerem Rashforda jest Mourinho. To młody zawodnik, który będzie popełniał błędy, jednak potrzebuje czasu na boisku, by nabrać doświadczenia. Portugalczyk nie jest takim typem szkoleniowca, u niego liczą się tylko wyniki. Jeśli Marcus zagra jedno-dwa słabsze spotkania od razu wypadnie ze składu. Szkoda, bo to bardzo utalentowany napastnik, którego chciałoby się oglądać w każdym tygodniu - stwierdził de Boer.

Na odpowiedź Mourinho nie trzeba było długo czekać. Portugalczyk odniósł się do słów Holendra na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem United z Sevillą w Lidze Mistrzów.

- Czytałem wypowiedź najgorszego menedżera w historii Premier League, de Boera, który stwierdził, że nie jestem dobrym trenerem dla Rashforda, bo dla mnie liczy się tylko wygrywanie. Fakty są jednak takie, że gdyby jego szkoleniowcem był de Boer, to nie wygrałby on żadnego meczu, bo Holender wszystkie przegrał - powiedział Mourinho.

- Daję Rashfordowi wszystko co najlepsze. Muszę jednocześnie pochwalić ludzi z akademii United, którzy ukształtowali go jako piłkarza i przygotowali do gry w pierwszym zespole pod wodzą Louisa van Gaala. Jeśli spojrzycie zaś na poprzedni i obecnie sezon to zobaczycie, że Rashford znajduje się w piątce najczęściej grających piłkarzy za mojej kadencji na Old Trafford - dodał.

De Boer przeszedł do historii Premier League jako najkrócej pracujący trener. Holender został zwolniony z Crystal Palace po zaledwie czterech ligowych kolejkach obecnego sezonu, w londyńskim klubie pracował przez zaledwie 77 dni. W tym czasie "Orły" prowadzone przez de Boera poniosły cztery porażki (0:3 z Huddersfield, 0:1 z Liverpoolem, 0:2 ze Swansea i 0:1 z Burnley).