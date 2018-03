Ekstraklasa. Lech Poznań ściągnie Ołeksandra Hładkiego

Ukrainiec przeszedł w poniedziałek testy medyczne i we wtorek ma podpisać umowę. Prawdopodobnie zostanie ona parafowana na pół roku z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Pozyskanie Ukraińca to efekt kontuzji Elvira Koljicia. Wypożyczony zimą zawodnik prawdopodobnie nie zagra do końca tego sezonu ze względu na uszkodzenie więzadeł pobocznych w kolanie. Do feralnej sytuacji doszło w trakcie spotkania ze Śląskiem Wrocław.

Obecnie Lech ma w kadrze dwóch zdrowych napastników: Christiana Gytkjaera oraz Ołeksija Chobłenkę.

Hładkij ma 30 lat. W przeszłości grał m.in. w Dniprze Dniepropietrowsk czy Szachtarze Donieck, z którym wygrał Puchar UEFA. W lidze ukraińskiej rozegrał 266 meczów, strzelił 80 goli i zaliczył 47 asyst. Grał też w Lidze Mistrzów, strzelił trzy gole w osiemnastu meczach. Ostatnio występował w Karpatach Lwów, ale od grudnia pozostaje na wolnym transferze. W reprezentacji Ukrainy rozegrał osiem spotkań, w których strzelił jednego gola.