FEN 21 jednak 25 maja we Wrocławiu - pięciu bohaterów na karcie walk

FEN po raz siódmy zawita do Wrocławia. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska federacja zaczynała swoją działalność i tam też odbyła się ostatnia gala w 2017 roku. „Bitwa o Wrocław” była znakomitym wydarzeniem, które szerokim echem odbiło się w całej Polsce. Drugi akt 2018 roku to powrót do Hali Orbita.

- Pierwotnie gala miała się odbyć 26 maja i tylko ten termin w ciągu tego weekendu wchodził w grę - powiedział serwisowi InTheCage.pl Paweł Jóźwiak, prezes FEN. - Kolidowało to z finałem Ligi Mistrzów, ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Pojawiła się możliwość przesunięcia gali na piątek, więc skorzystaliśmy z tego. Zapraszam wszystkich do Hali Orbita w piątek, 25 maja.

- Dolny Śląsk uwielbia sporty walki, co potwierdza każda organizowana przez nas gala w tym regionie - kontynuuje Jóźwiak. - Po jubileuszu od razu organizujemy kolejne wydarzenie i mogę już dziś zapewnić, że zaoferujemy wszystkim kibicom znakomite emocje. W Hali Orbita zobaczymy w akcji Wojciecha Wierzbickiego, który powalczy o pas mistrzowski. Do tego kibice będą mogli podziwiać Marcina Sianosa, Marcina Zontka, Tymoteusza Łopaczyka i Mateusza Głąba.O kolejnych nazwiskach poinformujemy w swoim czasie.





Bilety na galę FEN 21 można nabyć na stronie internetowej TUTAJ.