Sebastien Ogier wygrał Rajd Meksyku. Sebastien Loeb przypomniał, dlaczego wygrał dziewięć tytułów

Ogier (Ford Fiesta WRC) sezon zaczął od zwycięstwa w Monte Carlo, o rajdzie Szwecji chciał jak najszybciej zapomnieć, a w Meksyku znów pokazał mistrzowską jazdę, świetną kontrolę nad sytuacją i dbanie o dobry wynik punktowy. Skorzystał na pechu rywali, wskoczył na prowadzenie na drugiej sobotniej pętli, uzyskał bezpieczną przewagę i dowiózł 25 punktów dla siebie i dla zespołu. A potem jeszcze zajął drugie miejsce na kończącym rajd „Power Stage’u”, co dało mu cztery dodatkowe punkty. Ogier odzyskał też prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Prowadzi z przewagą dziewięciu punktów nad Thierrym Neuvillem (Hyundai i20 WRC).

Belg zaczynał rajd jako lider MŚ i przekonał się, że otwieranie tras w Meksyku nie jest przywilejem a przekleństwem. Pierwszego dnia zaczął tracić po kilkanaście sekund na odcinku, a potem jeszcze doszła awaria silnika. Ostatecznie rajd ukończył na szóstym miejscu, ale do zwycięzcy Ogiera stracił ponad dziewięć minut.

Drugie miejsce w Meksyku zajął inny kierowca Hyundaia - Dani Sordo. Hiszpan tak wysoko w rajdzie MŚ nie był od października 2106, zaimponował skuteczną i rozważną jazdą. W przeciwieństwie do trzeciego Krisa Meeke’a (Citroena), który na odcinku El Brinco przeszarżował, wpadł do rowu i tylko kibicom zawdzięcza to, że strata nie okazała się większa.

Najwięcej i najgłośniej podczas całego rajdu mówiło się o Sebastienie Loebie. 9-krotny mistrz świata do WRC wraca w tym sezonie na trzy rajdy. W Meksyku jechał po zwycięstwo, choć sam się tego wypierał. Mówił, że nie zna auta, nie zna tras, a rywale są bardzo mocni. Fakty są takie: auto poznał podczas licznych testów w zeszłym i tym roku. Choć nie szlifuje jazdy rajdowej na co dzień, to talent ma prawdopodobnie największy w historii. A do tego, miał dogodną pozycję do ataku biorąc pod uwag szutrowe drogi. A że sytuacja w rajdzie układała się dla niego, to grzechem było jej nie wykorzystać. W sobotę wyszedł na nawet na prowadzenie, ale go nie utrzymał. Na drugim przejeździe odcinka El Chocolate złapał kapcia, stracił dwie minuty. Ostatecznie dojechał na piątym miejscu. Jak na 44-letniego kierowce od trzech lat na emeryturze od rajdów WRC więcej niż przyzwoity wynik.

Rajd Meksyku kompletnie nie wyszedł ekipie Toyoty, ale na osłodę Ott Tanak wygrał Power Stage i do domu pojedzie bogatszy o pięć punktów.

Cykl WRC wraca na początku kwietnia do Europy, gdzie kierowcy będą się mierzyć w Rajdzie Korsyki (5–8 kwietnia).