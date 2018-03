Ekstraklasa. Lokomotywa odjechała Jagiellonii po przerwie

Lech potwierdził, że posiada najlepszą obronę w lidze i zatrzymał Jagiellonię na ośmiu strzałach, czyli poniżej średniej na jaką pozwala rywalom w tym sezonie (przed meczem było to śr. 9,9 strzału rywali na mecz). Na środek defensywy powrócił Emir Dilaver, który zagrał dobre spotkanie, okraszone golem po rzucie rożnym. Bramka dla Jagiellonii też nie padła po typowym błędzie w defensywie, tylko po nieporozumieniu przy kontrze - Radut z Kostewyczem nie porozumieli się co do przecięcia podania i Lech do końca akcji był już tylko pasażerem.

Wysoki pressing Lecha screen

Jagiellonia, podobnie jak w ostatnim meczu wyjazdowym przeciwko Legii, starała się od początku narzucić własne warunki gry. Lech nie sprawiał wrażenia, jakby chciał zagrać reaktywnie, jak miał wcześniej w zwyczaju w spotkaniach z czołówką ligi Nenad Bjelica. “Kolejorz” od pierwszego gwizdka wychodził wysoko, próbował atakować, ale goście byli w tym fragmencie po prostu lepsi.

Po stracie gola (nieuznanego) i Mariusza Pawełka Jagiellonia zgasła, a Lech przejął inicjatywę i zdominował resztę meczu. Duża w tym zasługa pressingu gospodarzy, którzy nie pozwalali na krótkie rozegranie z rzutu bramkowego, wychodząc wysoko nie tylko napastnikami, ale i całą linią pomocy. Radosław Majewski z Maciejem Gajosem wspólnie byli drugą linią pressingu, która przede wszystkim miała za zadanie nie dopuścić pomocników gości do czystego przyjęcia i odwrócenia się w kierunku akcji. Po zmianie bramkarza Jagiellonia przestała otwierać akcje krótkim rozegraniem od bramkarza, jej gracze od razu ustawiali się w okolicach koła środkowego. To mogło odebrać pewność siebie gościom, którzy w fizycznej walce o piłkę nie potrafili ogrywać rywali tak jak w wyprowadzeniu ataku pozycyjnego na początku spotkania.

W pierwszej połowie, bardzo wyrównanej, Lech miał do dyspozycji tylko skrzydła i w ten sposób stwarzał zagrożenie. Aktywny początek spotkania miał Mihai Radut, chyba swój najlepszy w barwach Lecha zagrał Mario Situm. Jagiellonia mając prowadzenie 1:0 zamknęła środek pola parą Taras Romanczuk - Piotr Wlazło i nie pozwalała Lechowi pograć na swojej połowie. Wyrównująca bramka padła po centrze i doskonałym zachowaniu Christiana Gytkjaera wykorzystującego miejsce między dwoma stoperami.

Momentem zwrotnym był oczywiście gol Dilavera na 2:1. Wtedy Jagiellonia otworzyła się w poszukiwaniu choćby punktu i nagle okazało się, że Lech ma dużo miejsca do grania na połowie rywali. Pojawiły się także prostopadłe podania w tercję Jagiellonii, na które wcześniej zwyczajnie nie było miejsca. Ostatnie pół godziny to już koncert w wykonaniu gospodarzy. Lech dominował na boisku, atakował i bezlitośnie punktował Jagiellonię, a statystyką idealnie to podsumowującą była różnica w liczbie strzałów obu zespołów (23-8).

Trójkąt w środku pomocy Lecha screen

W końcowym kwadransie trener Mamrot postawił wszystko na jedną kartę i posłał na boisko drugiego napastnika, Karola Świderskiego. Przejście na dwójkę atakujących z tak dysponowanym Lechem oznaczało zupełne oddanie środka pola, bo głęboko ustawiony w fazie defensywnej Trałka i tak asekurował swoich stoperów, a Gajos z Majewskim mieli ułatwione zadanie przeciwko tylko dwóm rywalom w środkowej strefie. Oczywiście w obronie oznaczało to dla Jagiellonii jeszcze większe problemy, bo wymiennie wspierając atak środkowy pomocnik łamał ustawienie, którego nie dało się szybko odbudować po stracie piłki. Z tego brały się kontry Lecha i stałe fragmenty gry zamieniane na bramki.

Okazało się, że dobra druga połowa przy Łazienkowskiej nie była przypadkiem i Lech potrafi zagrać na wysokim poziomie w meczu na szczycie. Lech zdominował w niedzielę stałe fragmenty gry. Trzy bramki dla gospodarzy padły po rzutach rożnych (główki Dilavera i Trałki, zebrana piłka wykończona przez Jóźwiaka), jedna po rzucie karnym. Także nieuznany gol Mario Situma padł po dograniu z rzutu wolnego. To był ostatni moment na pobudkę dla klubu z Poznania, bo w przypadku niekorzystnego wyniku z “Jagą” dystans do czołówki mógłby być już nie do odrobienia. Obecnie Lech traci do liderów pięć punktów i wciąż musi zmienić swoją postawę w meczach wyjazdowych, żeby liczyć się w walce o mistrzostwo.